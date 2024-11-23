本土小牙醫明上街反波波醫　陳時中緩頰：偏鄉計畫立意良善

▲行政院政務委員陳時中出席衛福部保護司「紫絲帶頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師爭議持續，本土小牙醫聯盟將於周日上街抗議，反對政府以偏鄉需求為由，為國外學歷牙醫師開後門。前衛福部長、行政院政務委員陳時中今日表示，偏鄉計畫本身立意良善，尤其無牙醫鄉鎮急需醫療，建議各方多理性討論。

波波女醫鬧出人命遭起訴後，台灣學生赴波蘭就讀醫爭議再次受到關注，連賴清德總統都出面表態，衛福部則召開記者會說明以及與本土小牙醫面對面會談，但本土小牙醫聯盟仍表不滿，周日將上街舉辦「反密醫 反特權 反對24億假偏鄉計畫」大遊行 ；另一方面，國際牙醫聯合會則預計邀請醫療奉獻獎得主簡志成共同舉辦記者會反擊，土洋大戰一觸即發。

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身為牙醫界大前輩，陳時中今日出席衛福部保護司「紫絲帶頒獎典禮」前受訪表示，偏鄉計畫本身立意良善，還是有「無醫鄉」急需牙科醫療，怎麼讓當地民眾得到適當、好的醫療，是政府要想辦法的事情。他說，或許現在外界對偏鄉計畫本身有些誤解，還需要多加解釋。

▲衛福部長邱泰源出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」。（圖／記者洪巧藍攝）

陳時中指出，他擔任衛福部長期間提出《醫師法》修正，112年已經將所謂後門關上，海外歸國學生要經過學歷認證才能考國考，未來相關問題會慢慢淡化，也相信現任衛福部長邱泰源會做通盤考慮，做最適合的決定。至於本土與國際牙醫衝突，陳時中僅建議多理性討論。

邱泰源今日出席「第22屆罕見疾病獎助學金頒獎典禮」受訪時表示，政府非常努力要解決長期以來很難解決的一個議題，會很誠懇與各界，包括本土、國際牙醫的團體溝通。他重申，會落實日前公告，國外回國實習選配分發名額50名不會提高、施行細則國外學歷審查會更嚴格。

至於偏鄉計畫，邱泰源指出，「會限制在55個無牙醫鄉鎮，並以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力為優先，也一定要取得醫師執照，不會有密醫問題，24億經費很多也是要去做設備補充，讓參與偏鄉計畫者可以做好牙醫照護工作。」他說，衛福部正為此對牙醫計畫做相關修訂，後續如果還有任何改變，一定公開透明來溝通研議。