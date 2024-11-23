陸車企71品牌僅3家獲利　長安汽車總裁示警：80%面臨關停

▲大陸車企競爭激烈，情況恐進一步惡化。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸車企「內捲」情況嚴重，長安汽車總裁王俊表示，大陸71個乘用車品牌中，僅有3家有盈利，預計未來80%以上的品牌都將面臨關停並轉。

王俊22日出席世界互聯網大會的「烏鎮咖薈·汽車夜話」，他提到，大陸汽車產業轉型邁入非穩態競爭期，「內捲」式競爭抬頭明顯，國內外面臨良性競爭弱化的挑戰，業內資源內耗，水軍橫行、惡意抹黑、互挖牆腳、相互詆毀等競爭手段也在持續放大。

王俊指出，據不完全統計，今年前10個月國內汽車均價下滑6.5%，其中燃油車均價下滑5.5%；國內共有98款新能源車上市，但是只有10款月銷量超過1萬輛；中國71個乘用車品牌僅3家盈利，預計未來80%以上中國品牌將面臨關停並轉。

王俊認為，未來五年純電動、混動和燃油車的份額比例將大致是4:4:2，多動力時代正在形成，「在需求方面，購車人群年齡結構重心向30歲以下的年輕人轉移，他們用車場景更加多元，一車多用成為趨勢。」

王俊指出，智能新能源汽車時代，用戶對車身形式的認知界限變得模糊，「以往燃油車以尺寸大小、排量大小和內飾裝潢豪華程度來區隔高低價位的車型，但智能新能源車更看重產品算力水平、傳感器數量等參數指標。」

王俊說，這給企業帶來了新的重資產投入與重復建設的難題，以算力為例，隨著汽車產業數智化發展程度越來越深，算力不足等情況越發突出，預計到2025年算力需求將達萬卡級。

王俊還說，解決這些問題需要共同構建新汽車命運共同體。通過創新、合作降低成本、加速科技成果應用轉化、解決共性難題，促進汽車產業鏈上的各類企業優勢互補、良性競爭。