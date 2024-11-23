切錯畫面？校園講座螢幕彈出「動漫辣妹照」　師生全看傻

▲中國四川成都理工大學校園講座上突然出現二次元辣妹照。（圖／翻攝自X）



記者張方瑀／綜合報導

中國四川成都理工大學近日舉辦一場校內活動時發生意外，有一位受邀講者在使用自己的筆記型電腦連接會場大螢幕時，意外出現一張身材性感的動漫美女圖片。事件發生後，現場工作人員迅速切換畫面，但短短幾秒的場景仍被學生拍下並上傳至網路，引發熱議。

據《九派新聞》報導，這起事件發生於20日．當時成都理工大學舉行的是「紅色經典校園思政主題系列活動」中的思想政治講座，結果大螢幕突然出現一張「火辣」的動漫角色圖片，現場氣氛瞬間變得尷尬。

工作人員立刻上前處理，將畫面移除，雖然畫面出現時間極短，但仍被快速反應的學生記錄下來。從網路曝光畫面來看，這個圖片疑似是日本動畫、遊戲《少女騎士物語》（Walkure Romanze）。

對此，校方解釋稱，該講座邀請了一名校外老師作為主講嘉賓，而該圖片可能源自筆電上的彈出式廣告，「據了解，那是一款遊戲的畫面，類似二次元風格，可能老師對這類新興內容並不熟悉。」

此事件迅速在網上引起熱烈討論，大部分網友認為並無大礙，「圖片並非不能接受，只是青春亮麗一些」、「這也算不雅照？是我下線太低了？」、「這件事再次提醒大家，螢幕投影時要特別小心！」