中華隊領先「林家正這1球價值連城」　台人氣勢來了：打爆美國

▲中華隊5局上領先美國隊。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

壓力鍋大釋放！中華隊4局上半「東京破蛋」拿下1分，緊接著陳晨威補上一支安打，送回壘上的張政禹，振奮消息引發台人狂呼，「林家正我要道歉了」、「氣勢來了」；轉播球評也直呼，林家正這支二壘安打價值連城。剛剛5局上，潘傑楷擊出陽春砲，再添1分。

中華隊4局上半炸裂，岳東華滾地球，林家正掃出二壘長打，前一局失誤的張政禹這次「道歉」，擊出右外野落地巧妙安打，率隊先馳得點，事後陳晨威追加安打，一棒射牆，二壘安打再添1分，表現讓台人振奮。

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轉播球評也直呼，林家正這支二壘安打價值連城。而ETtoday新聞雲與愛爾達體育家族粉專傳來捷報，底下網友感動狂呼，「張政禹那一支也太狂」、「終於～都要哭了」、「家正婦已融化」、「林家正我要道歉了」、「爽啦！我們要保持這樣的攻勢！中華隊加油，台灣加油」、「要感謝昨天日本把美國牛棚打碎了」、「打爆美國前進冠軍戰」、「氣勢來了」、「我們要贏」。

更新：5局上，潘傑楷擊出陽春砲，再添1分；5局下，台灣隊長陳傑憲退場，陳晨威移防中外野，邱智程替補左外野。湯瑪斯 (Colby Thomas)開轟追回1分，比數來到3比2。