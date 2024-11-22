被評比倒數第2！東蛋12強照「沒中華隊」　球迷反笑：進4強了

▲超級循環賽的照片上沒有中華隊球員。（圖／翻攝自蔡其昌Threads）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊今（22）日交手美國，中職會長、中華隊領隊蔡其昌進場前，看到東京巨蛋外的看板放了超級循環賽的宣傳照，卻忍不住擺出無奈手勢，「嗯…沒關係我們自己再加油」，因為上面沒有中華隊球員的照片。就有球迷直呼，「畢竟我們被評比是倒數第二，誰能想到四強有我們呢呵呵！主辦這樣母湯」、「靠實力挺進複賽！給掌聲。」

蔡其昌在Threads貼出照片，只見東京巨蛋外的看板放了超級循環賽的宣傳照，他卻忍不住擺出無奈手勢，「嗯…沒關係我們自己再加油」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

就有球迷在留言處解惑，「這張照片的意思是，後面看板的超級循環賽，竟然沒有中華隊球員的照片。畢竟我們被評比是倒數第二，誰能想到四強有我們呢呵呵！」直呼「主辦這樣母湯。」

照片引發議論，不少網友都傻眼，「做這張海報的人都沒想到明明是premier12、但卻只有11隊嗎？」「其實蠻扯的，一隊放一個人根本不難，主辦單位真的爛」、「就算再怎麼不看好，12人都放才是正常思維吧？」

但大多人紛紛轉念，「球員依舊靠實力挺進複賽！給掌聲」、「不被看好是外界的想法，挺進是台灣決心」、「沒關係！會長！球員能有站上東京巨蛋已經超強！」「從被看沒有到有！一定可以的！」「沒有沒關係，已站上東京巨蛋唱國旗歌了。」八點檔女神吳婉君見狀也留言，「我們靠實力讓大家看見。」