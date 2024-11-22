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公車鬼切進站「惡意逼車」　司機竟1反應！網怒：隨時會捲進車底

網搜小組／劉維榛報導

「惡意逼車，這已經不是第一次了！」一名女網友抱怨，行駛在北市道路上，忽然遭公車惡意逼車甚至鬼切進站，壓縮到她的行駛空間，氣得她騎上前去找司機理論，但對方只是揮手示意，因此原PO決定公布影片讓大家評評理。畫面曝光後，多數人也搖頭回應，「我也遇過，蠻多垃圾司機，超故意這樣開！」

一名女外送員在臉書《爆料公社》上傳影片指控，上周日（17日）傍晚5點多，她騎行在北市文山區羅斯福路六段198號路段，忽然一輛公車鬼切靠內側行駛，嚇得她大罵髒話。

由於這不是第一次了，原PO氣得加速衝上前，要找司機理論「你是沒有看到我是不是？你是怎麼開車的？」結果司機只是揮手示意，並沒有想要道歉的意思，而當時車上擠滿搭車民眾，罔顧其他用路人與乘客安全，令原PO難以容忍。

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底下網友也砲翻，「公車都是這種開法」、「我也遇過，蠻多垃圾司機，超故意這樣開」、「被當空氣真的很不爽」、「裝行車記錄器自保」、「這種斜切又貼那麼近真他X的垃圾開法，過人家車頭再切車是會怎樣？」「對司機來說，上班時間都公司保險處理，他就是趕時間」、「檢舉+投訴市長信箱」、「靠站需要加速貼著超車嗎？大車有風切，隨時會捲進車底」。

但也有人幫緩頰，「不覺得他有要惡意逼車，只是他車比較大台又要靠站，機車速度慢，真的等過了機車再靠右，已過站，然後剛好又遇到你神經緊繃的」、「說實話，看不出來哪裡有惡意？大車貼著你刷過去叫逼車，機車貼著你刷過去叫超車，每天在路上，行進間都被一堆機車這樣貼著鑽車縫過去超車了」。

▼公車突然內切進站，壓縮到原PO的行駛空間。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／記翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／記翻攝爆料公社）

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