首戰吞敗！被敲2分彈「黃子鵬臉上表情」　球迷心疼死：要掉淚了

▲黃子鵬投4.2局失2分退場。（圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

中華隊東京巨蛋首戰可惜以0比2輸給委內瑞拉，先發投手黃子鵬穩住前3局，不料4局被敵隊轟出2分全壘打。對此，球迷也捕捉到他不甘心的表情，紛紛心疼喊話「我都要掉眼淚了」、「真的超棒了！台灣之光」。

先發投手黃子鵬前3局投得相當出色，但在第4局遭C.佩雷茲（Carlos Pérez）轟出2分全壘打，成為致命傷。黃子鵬此役投4.2局失2分退場，王志煊、張奕、黃恩賜、莊昕諺接力後援無失分，但打線未能給予支援。

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對此，有網友在Threads心疼直呼，「子鵬你已經很棒很棒了，看到他不甘心的表情我真的要心疼死。」

底下網友暖喊，「不知不覺已經變成了國際賽等級的A級投手了」、「失三分以內，投手群的表現都算盡責了，打線串不起來才是大問題，安打比委內瑞拉多，分數一分都沒有」、「子鵬這次跟神一樣厲害」、「相信隊友！他真的很棒了」、「我都要掉眼淚了」、「老虎很穩！謝謝你辛苦了」、「已經很強了」。

回顧這場台委大戰，打到關鍵第5局時有機會得分，江坤宇、岳東華串連安打、林家正選到保送，中華隊首次攻佔滿壘，但陳晨威三振、林立飛球出局，錯失追平良機，委內瑞拉投手退場霸氣拉弓。

打擊方面，陳傑憲繳出單場3安表現，但全場7支安打都無法串連成得分、苦吞13K。值得一提的是，張奕生涯首度在東京巨蛋登板，6局下投出三上三下。第7局再投1人後退場，黃恩賜接替時雖被敲安，但投出三振加上林家正帥氣牽制，化解攻勢。莊昕諺也在第8局展現「拆彈」功力，可惜打線持續沉寂。

9局上，中華隊最後攻勢，邱智呈代打擊出滾地球，奮力跑上一壘，原判出局，挑戰後仍未改判，下一棒戴培峰代打，纏鬥至滿球數，仍擊出滾地球出局。委內瑞拉再換投，富邦悍將另一投手富藍戈登板，成功關門，三振解決江坤宇。