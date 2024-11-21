大車駕駛轉彎沒禮讓撞斷行人肋骨　下場曝光

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛阿興（化名）去年12月間駕駛一輛營業用大客車行經台中市北區中清路一段，卻在轉彎時撞上走在斑馬線上的女行人，導致對方身上多處骨折。台中地院法官日前審理此案，並依過失傷害罪判處阿興有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元。

▲阿興轉彎時疏於注意，沒有禮讓女行人，進而發生車禍事故。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿興去年12月間駕駛營業用大客車行經台中市北區中清路一段，正要右轉進入五權路時，本應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施，在行經行人穿越道時，也應該禮讓行人優先通行，他卻在天候、路況皆良好的情況下，疏於注意撞上走在斑馬線上的女行人。

女行人當場被撞倒在地，經送醫治療確認受有肋骨骨折合併輕微血胸、左側鎖骨幹骨折、左側第5掌骨骨折、左側遠端肱骨骨折、左上臂後側擦挫傷合併皮膚壞死，以及全身多處瘀傷等傷害。

台中地院法官認為，阿興行近行人穿越道時，未能謹慎注意有無行人通過並予以禮讓，顯然漠視用路人的生命、身體安全，導致本案事故發生，考量到他已經坦承犯行，態度尚可，但至今仍未與受害者達成調解賠償損害，最終依過失傷害罪判處有期徒刑4個月，得易科罰金12萬元，全案仍可上訴。