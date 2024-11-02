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社會 社會焦點 保障人權

FB找工作要實名制認證？　打工人變被告1動作救了自己

記者黃翊婷／綜合報導

打工人小雲（化名）透過臉書尋找工作時，對方要求提供銀行卡做實名制認證，事後卻遲遲沒有返還卡片，這才警覺不對勁，立刻跑去派出所報案，但還是因此吃上官司。台中地院法官日前審理此案，認為小雲發現上當之後立刻報警，與一般詐團共犯的情形不同，最終採信小雲的說詞，裁定駁回告訴。

▲▼蘋果手機。（圖／CFP）

▲小雲透過臉書找工作，不僅自己被騙，還被其他受害者提告求償。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

受害者在判決書中主張，小雲去年5月間將自己和配偶的銀行卡一起寄給詐騙集團使用，害她遭詐團騙錢，損失6萬9970元，因而決定對小雲提告求償6萬9970元。

小雲則辯稱，自己也是被騙的，「我是在臉書找打工，我問的問題他（詐團）都有回答，我相信他是真的，他要我提供銀行卡做實名認證，怕我領了材料就跑掉」，但銀行卡寄出之後，原本說好3天之內返還，無奈到了期限的最後1天，從早上等到晚上都沒有收到銀行卡，這才警覺被騙了，立刻跑去派出所報案。

台中地院法官認為，小雲的說詞有報案紀錄、LINE對話截圖為證，在LINE對話紀錄中，詐團成員以節省稅費登記為由，誘騙小雲提供銀行卡實名制購置材料，之後就不需要再驗證身分，直接拿貨即可，況且小雲在發現被騙之後立刻報案，與一般詐團共犯的反應不同，顯見小雲主張自己是為了應徵打工才會上當，應可採信。

法官表示，雖然小雲先前捲入過洗錢案件，但獲得檢方不起訴處分，前案內容也與本案不同，加上受害者沒有提出其他證據可以佐證，光靠現有證據無法證實小雲有任何共同侵權行為，最終裁定駁回受害者的告訴，全案仍可上訴。

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