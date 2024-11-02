撞死人丟給妻賠！離家男老了被子女放生　親哥認證「很匪類」

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿興（化名）拋下妻兒離家27年未歸，還到處惹事生非，開車撞死人也不理，直接丟包給妻子償還，就連他的哥哥也看不下去，稱他從年輕時就很「匪類」。阿興的子女向台中地院提出免除或減輕對父親的扶養義務聲請，日前獲得法官裁定准許。

▲阿興沉迷賭博，離家之後對妻子、子女不聞不問。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

阿興的子女在判決書中主張，父親27年前離家出走，不知去向，未曾對他們盡過扶養義務，也從來沒有探視聯繫，他們都是由母親、祖母扶養長大，父親離家之前還到處惹事，所有欠款、賠償都是由母親代為清償，考量到父親無正當理由未盡扶養義務且情節重大，因此決定提告請求免除或減輕他們對父親的扶養義務。

阿興的妻子證稱，丈夫在27年前開車撞死人，死者家屬找到家裡來，都是她負責處理賠償事宜，丈夫其實從1995年起就沒有住在家裡，她也是找了丈夫好久才確認這件事情，丈夫一有錢就賭博，沒有給過任何生活費或小孩的養育費用，離家之後，甚至連發生921大地震也沒有打電話回來關心家人。

阿興的哥哥也證稱，弟弟的房子是母親和弟媳幫忙買的，弟弟一拿到薪水就去賭博，很不負責任，還常常得罪人，在外面到處惹事生非，開車撞死人的賠償都是弟媳一人承擔，母親過世之後，是家人在電視上看到弟弟參加歌唱比賽才找到人，結果弟弟回來跟他借了錢，隨即又消失不見，「弟弟從年輕的時候就很匪類（形容人不學好為非作歹）。」

而阿興經過法院合法通知，並未到庭爭執，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。台中地院法官認為，阿興幾乎從未盡到為人父應盡的責任，且情節重大，如今若強行要求子女負擔對他的扶養義務，顯然不公平，最終裁定免除子女對阿興的扶養義務，全案仍可上訴。