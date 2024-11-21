上班前趕下注！台委大戰登場　台彩、國際博弈罕見全挺中華隊

▲12強棒球賽讓全台瘋棒球，今天將進行台委大戰，也帶動運彩投注熱度，就有上班族一早趕到8點打卡前，先衝到投注站下注，押中華隊獲勝。（圖／運彩公會理事長何昱奇提供）

記者游瓊華／台中報導

2024年第三屆世界12強棒球賽中華隊帶著全台民眾開啟一趟逆襲之旅，現已經前進東京，進行複賽超級循環賽首日，午場由B組第2的中華隊對上A組第1的委內瑞拉。運彩公會理事長何昱奇表示，經過預賽可看到球員展現旺盛企圖心，也帶動台灣運彩投注熱度，預估今天整場比賽合法運彩投注金額可達1.2億元，當中有6成彩迷押中華隊勝出，今天一早不到8點，還有上班族趕在上班前到投注站下注。

今天早上11點台、委大戰在東京巨蛋開打，投手部分，台灣好手黃子鵬再度銜命先發，對上委內瑞拉的Nivaldo Rodriguez。運彩公會理事長何昱奇表示，國際短期賽事投手、打擊，防守等技術層面好壞是基本要件，唯更重要的臨場球員隨機應變與完成教練團下達的戰術配合到位也是佔有一席之地。

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何昱奇指出，12強預賽，首戰台韓大戰，中華隊擊出兩支全壘打獲得勝利，球迷驚奇不已，運動彩券銷售8800萬元；再來對上多明尼加衝高到9000萬；對上日本銷售9800萬；最後對上澳洲，銷售更是破億元。其中中澳大戰時，有球迷投注8.5大分60萬元，最後中華隊大勝澳洲，球迷抱回105萬。

何昱奇提到，這次台委大戰，雖非在台灣主場舉行，並無主場優勢，但連運用龐大AI演算技術與有大量情蒐的國際博弈公司也端出中華隊低賠的初盤，看來中華隊拿下複賽首勝並非是遙遠的距離，國際盤口還是看好中華隊，開出中華隊贏2分賠率2.3倍；台灣運彩則開出贏2分賠率2倍。

此外，何昱奇也預估今天投注熱度應該整場比賽下來有1.2億元左右，投注比例不讓分及讓分部分：委內瑞拉約40%；中華隊約60%，此數值顯示為愛國的居多。