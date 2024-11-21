「1根香蕉」1.7億成交！膠帶貼牆秒變藝術品　買家：我要吃掉

▲卡特蘭用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作了3幅名為「喜劇演員」的藝術品。（圖／達志影像／美聯社，下同。）



記者吳美依／綜合報導

義大利藝術家卡特蘭（Maurizio Cattelan）用膠帶把一根香蕉黏在牆上，創作了3幅名為「喜劇演員」（Comedian）的藝術品，其中一幅20日在紐約蘇富比拍賣會（Sotheby）以520萬美元（約新台幣1.7億元）落槌，再度引發熱議。

《衛報》報導，在拍賣會上，來自電話與網路的競標激烈又迅速，「喜劇演員」很快從起標價80萬美元，超越最初預估的100萬至150萬美元，最終以520萬美元成交。

據悉，拍賣會上展示的那一根香蕉，是當天稍早以35美元（約新台幣11元）購買的。拍賣師巴克（Oliver Barker）工作到一半打趣說道，「我從沒想過我會說出『一根香蕉500萬美元。』」

買家是34歲中國加密貨幣企業家孫宇晨（Justin Sun），包括佣金一共將支付624萬美元（約新台幣2億元）。他成功買下作品之後，將收到一份真品鑒定證書，以及安裝及更換香蕉的說明書，但也表示自己打算吃掉那根香蕉，「致敬它在藝術史及大眾文化裡的地位。」

2019年，「喜劇演員」首次在邁阿密的巴塞爾藝術展（Art Basel）展出，12萬美元身價，迅速席捲全球媒體頭條，也引發了關於藝術本質與價值的討論。隨後，紐約行為藝術家達圖納（David Datuna）把香蕉拔下來吃掉，再度引爆熱議。

孫宇晨則在聲明中表示，「這不僅僅是一件藝術品，也代表了一種連接藝術、迷因及加密貨幣社群的文化現象。我相信這件作品將在未來啟發更多思考與討論，並將成為歷史的一部分。」