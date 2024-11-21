下周「最強冷空氣」直逼冷氣團等級！3地急凍12度　最冷時段曝

▲下周四到周末明顯降溫，中北部、東北部等地區有機會降到12至14度或以下。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

下周將迎來入秋最強冷空氣，天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，下周四到周末明顯降溫，中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區有機會降到12至14度或以下，台北市區也可能在15度或以下，只要台北市預報低溫14度或以下，有機會成為秋冬季第一波大陸冷氣團，值得持續觀察。

吳聖宇今在臉書「天氣職人-吳聖宇」發文表示，今天華南雲雨帶持續通過台灣附近，主要影響台中以北地區，配合底層的東北季風，台中以北到東半部有短暫陣雨，中南部山區亦有局部短暫陣雨，雨量累積較多的地方還是會集中在基隆北海岸、東北角到宜蘭一帶，中南部平地降雨機會不高，但是雲量仍可能較為偏多。

[廣告]請繼續往下閱讀...

他說，明天華南雲雨帶通過後，水氣漸漸減少，降雨範圍逐漸縮減到大台北、基隆北海岸、宜蘭、花蓮等地為主，雨量也會減小下來，北部的桃竹苗一帶逐漸恢復多雲天氣，台東的雲量也較為偏多，中南部則是多雲到晴。

他表示，周末期間水氣會更少一些，降雨繼續縮減到只剩下迎風面的地形上仍有些短暫陣雨，包括基隆北海岸、宜蘭、花蓮山區等地，其他大部分地方都是多雲或有陽光的天氣。

溫度方面，吳聖宇指出，東北季風一直持續到周末，今天苗栗以北到宜蘭一帶仍較為濕涼，白天高溫20至23度，中部以及花東地區25至27度，南部高溫27至29度。

他說，明天起到周末天氣好轉，各地白天高溫有回升趨勢，但直接受東北季風影響的北部、東北部上升有限，溫度只有22至24度左右，中部及花東維持在26至28度，南部可能接近30度。夜晚清晨中北部、東北部到花東縱谷內空曠地區，持續有16至18度低溫出現的可能性。

吳聖宇表示，下周一東北季風減弱，有一個短暫空檔，風向轉偏東風，東半部有局部短暫陣雨，西半部多雲到晴，各地白天溫度有較明顯的回升。下周二鋒面通過，東北季風增強，北部、東半部有短暫陣雨，溫度再度下降。

他表示，下周三中高層西風槽掠過，夾帶華南雲雨區通過，降雨稍微明顯，有機會擴展到中部一帶，同時東北季風帶來的冷空氣有逐漸加強的趨勢，溫度進一步下降。下周四到下周末冷空氣較強，轉為較偏乾冷，不過迎風面地區及中南部山區還是有些降雨的機會。