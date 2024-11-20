謝宜容「沒要辭職」火燒綠營　親綠粉專抓2戰犯：希望黨的命夠硬

▲總統賴清德。（圖／記者林敬旻攝）



記者鄒鎮宇／綜合報導

勞動部勞動力發展署北基宜花金馬分署發生職員輕生悲劇，經勞動部調查後確認與分署長謝宜容涉及長期職場霸凌，逼得總統賴清德、行政院長卓榮泰及勞動部長何佩珊等人出面道歉。對此，4.3萬人追蹤的親綠粉專「James Hsieh 」表示，「我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去」。

「James Hsieh」20日表示，外傳謝宜容的後台很硬，但現在賴清德、卓榮泰、何佩珊及發展署署長蔡孟良都出面或發文道歉，「謝宜容還是不出來道歉，真的很硬。然後勞動部長何佩珊請辭了，發展署署長蔡孟良被調離主管職，謝宜容竟然直接line記者嗆我沒有要請辭」。

▲謝宜容。（圖／翻攝勞發署北分署網站）



「James Hsieh」表示，此事可以燒得這麼大，「都靠一個社運出身的北七部長，一整天各種荒唐發言；都靠一個超硬分署長，在勞動部從頭到尾的橫行霸道」，意旨是何佩珊及謝宜容等兩人所致，「有辦法燒到主將賴清德都被拖出來道歉，我只希望民進黨的命夠硬，能撐得過去」。

網友看完紛紛留言，「她不是該辭職，她該入獄」、「寫那份文過飾非報告的也是共犯」、「好想知道這很硬的靠山是誰？這種為何不能直接免職」、「事務官有法規保障當然硬啊，免職又怎樣？提告贏了可以復職又可以要賠償，超爽」、「她道不道歉也不重要了，停職也不重要了，重要的是會不會起訴，不然她就是爽爽回家當貴婦就好」、「每次都要不定時爆一顆老鼠屎出來讓人抓著打」。