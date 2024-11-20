先生收藏2千多張電話卡！放20年拚增值　退費金額超驚人

▲太太拿先生收藏20年的2000多張「光學電話卡」退費，照片震撼網友。（圖／網友idapeko授權使用）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣早年推廣卡式公共電話時，使用的是光學電話卡，後來才變成大家熟知的IC電話卡。有一位從事電信業的女網友表示，有一名太太近日突然拿了2千多張光學電話卡上門要退費，由於光學電話卡已停產超過20年，沒想到還有人擁有如此大量的卡片，讓她忍不住拍照上網分享，照片曝光後也引發網友熱議。

女網友在Threads表示，她工作的門市近日來了一個大戶太太，拿了好幾年前的光學電話卡要來退費，總共2041張100元及22張200元，最後退了20萬8500元，讓她忍不住感嘆「這數字10年前拿來買電話卡，10年後沒有增值一樣是20萬8500，很驚人，光作業就花了我2天時間，需要拍照做個紀錄」。

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女網友也透露，她後來詢問拿來退費的太太，既然電話卡已經收藏這麼久，為什麼突然要拿來退費，太太才說這些卡片是已經放了20年，「她（太太）說先生的喜好就是收藏，以前到處去收集電信卡，以為會增值結果沒有，太太一直有勸先生拿來退費，先生堅持不要，直到這次才終於勸成功」。

▲光學電話卡發行年間，曾一度引發民間收藏風潮。（圖／翻攝自國立科學工藝博物館）

照片曝光後也引發網友熱議，有人說「我老家的抽屜裡也有好幾張用完的空卡」、「20萬元，十多年前如果是買台積電，現在應該可換回3、400萬吧」、「原來電話卡可以退費，我都留作紀念」、「以前為了收藏，我常常跑到處去看公共電話，找有沒有人用完後就丟在電話上面的電話卡」。

台灣公用電話發展，早期使用磁石式公用話機，後來又演變到投幣式公用話機，1984年7月才開始引進光學卡式話機，IC卡式話機要到1996年9月才逐漸取代光學卡式話機，光學卡最終在2001年停產、2002年停止發行，光學卡式話機也在2007年終止服務，光學卡正式走進歷史。

然而光學卡式話機雖然走入歷史，許多民眾身上仍擁有大量卡片。對此，中華電信亦有相關退費或換卡規定。根據規定，消費者手中未用完的光學電話卡，可以補足已使用金額後退換IC公話卡，如不願繼續使用，也可退還現金，不收任何手續費用，消費者可在中華電信營業時間內到門市辦理退換。