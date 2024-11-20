穿日本隊球服　陸男遭集體追趕罵「漢奸」、強行脫衣

記者陳冠宇／綜合報導

2026年世界盃亞洲區第三輪資格賽（18強）C組，大陸國足昨（19）日在廈門主場對戰日本，最後以1：3輸球。這場「中日大戰」場外發生插曲，一名身穿日本隊球衣的男子遭到大批大陸球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」，後來還被警察強行脫下球衣。

《香港01》報導，多段網路影片顯示，當天下午在廈門奧體中心白鷺體育場外，一名身穿日本隊藍色球衣的男子遭到大批大陸球迷包圍，大陸球迷辱罵他「漢奸」以及各種中日語的粗話。儘管多名警察上前保護男子，這名男子行走時仍遭到推擠並被強行扯下帽子。

▲一名身穿日本隊球衣（藍衣者）的男子遭到大批大陸球迷圍堵推擠並辱罵「漢奸」。（圖／翻攝自微博）

有影片顯示，該名男子被警察帶到一個角落後，男子與警察發生衝突，警察強行將男子的球衣脫下，隨後向身後的大陸球迷大聲喊「脫了！脫了！」，以緩和群眾的情緒。

事發後，數名拍片的網友稱這名男子是大陸人，但也有人指他是日本球迷。

為了避免出現反日激烈行為，大陸足協稍早就發出「文明觀賽倡議書」，呼籲大陸球迷注重禮儀、尊重秩序，不使用粗俗、侮辱性的語言或做出過激行為；不擁擠、不推搡，避免發生衝突。

▼警察強行將男子（藍衣者）的球衣脫下。（圖／翻攝自微博）



