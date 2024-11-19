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社會 社會焦點 保障人權

最貪區長收589萬回扣　原審法官未迴避...發回更一審仍判6年半

▲▼ 。（圖／資料照）

▲更一審認林建堂損害和平區居民權益甚鉅，仍判刑6年6月、褫奪公權5年。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

曾因收賄賣官被判刑入監的台中市和平區前區長林建堂，被查出2019年任職期間，將謝姓約雇員轉任成清潔隊員，並透過謝於前瞻計畫補助自來水工程中擔任白手套，向6間廠商收取589萬元回扣，一審依貪污判林6年6月、繳回犯罪所得。上訴二審時，合議庭發現一審法官未迴避，將原審撤銷發回，更一審認林損害和平區居民權益甚鉅，仍判刑6年6月、褫奪公權5年。可上訴。

一審判決指出，林建堂於和平區長任內，2019年經台中市府向水利署申請前瞻計畫補助辦理「無自來水地區供水改善計畫第三期」，共有6個設計及工程採購案，林因選舉積欠債務，與原本擔任和平鄉建設課的謝震宇共謀，從上述工程向廠商收取10~15%回扣。

林建堂為此將謝男提拔為台中市清潔隊正式隊員，同年8月1日，1名林姓廠商分別以162萬餘元、156萬餘元標得兩個標案，謝隔天主動聯繫林姓廠商，暗示其要交付15％回扣金得逞。謝男以此方式相繼向6家廠商收取589萬元回扣，林建堂將這筆錢用於償還個人土地債務、競選經費等。

一審法官審酌，林利用經辦採購業務之機會，收取回扣，念林建堂於偵查及審理中均坦承犯行，並與謝共同繳回所得589萬，台中地方法院依共同犯經辦公用工程收取回扣罪，判林有期徒刑6年6月，褫奪公權5年。謝則依洩密、共同犯經辦公用工程收取回扣罪等8罪，分別判3月至5年3月徒刑，未定應執行。

全案上訴二審，但合議庭發現原審裁判長周莉菁曾參與本案起訴前，由林聲請羈押抗告的審核，已對案情知悉而有預斷成見，難以維持公平審判的公信力，裁定撤銷發回重審。

台中地院重新分案，由另一個合議庭審理，更一審認為林身為公務員本應誠實清廉，為和平區居民謀取最大利益，卻利用職務機會收取回扣，與謝震宇共犯本案，且向廠商索討回扣，勢必犧牲工程品質，進而損害全體和平區居民利益，仍將林判刑6年6月、褫奪公權5年；謝判刑6年、褫奪公權4年。全案仍可上訴。

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