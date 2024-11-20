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大陸 大陸焦點 特派現場

打工仔腳踏4條船「騙3人錢取悅1人」　被逮喊：她們都是自願的

（示意圖／Pixabay）

▲ 打工仔虛構為「鑽石王老五」騙取3名女性金錢，只為取悅另一女。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸男子王林（以下皆為化名）喜歡女子程燕，但身為打工仔，擔心對方看不上自己，於是虛構了「鑽石王老五」身份，靠著同時和另外3名女性交往，從3人身上騙取人民幣54萬多元（約新台幣241萬元），全用來取悅程燕。面對檢方訊問，王林不承認詐騙，竟稱「她們都是自願和我戀愛，自願給我轉錢的」。

《頭條新聞》報導，王林將離異單身女性作為詐騙目標，通過微信與劉漁、吳曉曉、蘇紅等3人聊天培養感情，並進一步取得信任。在確定關係後，王林便利用偽造病歷、註冊多個微信帳號分飾朋友、同事等角色，編造自己和家人生病，甚至父母親屬及本人去世無錢辦理後事等事由詐騙，共騙得54萬多元。

據了解，王林的4位「情人」中，只有程燕是正牌女友，2人在男方認識3名被害人前開始交往。由於王林很喜歡程燕，但他沒房沒車、離過婚，還有一個孩子，認為女方肯定看不上自己，於是便在程燕面前虛構出有房、有車、開公司做生意的身份，並謊稱家中父母已經去世，沒有其他親人等。

每次騙取被害人錢財後，王林都會謊稱是做生意賺的，並帶著程燕遊山玩水，為她買手機、金戒指、衣服、鞋子等物，出手十分闊綽。直到王林落網，程燕才意識到對方說的全是謊話，心碎之餘立即整理了男友給自己購買的貴重物品等，全數上交給公安機關。

武功縣檢察院認定王林詐騙數額巨大，且多次實施犯案，拒不退賠被害人損失，社會危險性大，依法批准逮捕。審查起訴階段，檢察官發現，被害人被騙的錢財中，不僅包含了自己多年的積蓄，還有部分是向親友籌集的借款及網路貸款，顯示被害人此刻面臨著巨大的生活壓力。

面對檢方訊問，王林不承認詐騙，稱「她們都是自願和我戀愛，自願給我轉錢的」，只是自己暫時還不出來。經檢察官多次釋法說理，王林才意識到自身行為的嚴重性及被害人因詐騙面臨的生活困境，於是透過家屬將剩餘詐騙所得上交，同時向3人道歉，承諾出獄後會盡力補償損失，並簽署了認罪具結書。

去年11月29日，武功縣檢察院以王林涉嫌詐騙罪，將其起訴至武功縣法院。經過相關審理程序，法院於今年1月29日作出判決，認定被告人王林犯詐騙罪，判處有期徒刑8年3個月，並處罰金人民幣5萬元（約新台幣22萬元）。

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