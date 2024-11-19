何時重提NCC委員名單？　卓榮泰盼11月底「宜快不宜慢」

▲行政院長卓榮泰赴立院報告113年度中央政府總預算追加預算案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

行政院長卓榮泰19日率相關部會首長至立法院會，報告「113年度中央政府總預算案追加預算案」編製經過並備質詢。針對NCC人事，卓榮泰一早受訪時稱，行政院最近正緊鑼密鼓，希望能夠籌措一份新的人選，下午院會國民黨立委洪孟楷進一步詢問，卓榮泰說，因為經過一段時間波折，必須回頭看看被提名人是否還願意留在名單裡，不足的會再去找，希望能在11月就能確定。

立法院三讀通過NCC組織法第16條修正案，代理主委翁柏宗12月1日以後將無法繼續代理主委，NCC委員會只剩下三位委員，無法召開委員會。卓榮泰今被問及此事，強調「會重新審視所提名的委員，是不是能夠在這個時候繼續擔任我們的被提名人，同時如果有需要，我們想盡快的時間內來邀請社會各方面的專業賢達能夠來加入這個行列，一起來為這個事業來做努力」。」

洪孟楷下午問卓榮泰，NCC人事要提出新名單，是三位委員重新提出？還是只針對翁柏宗？卓榮泰回應，大家共同目的是希望NCC正常運作，現在經過一段時間波折，必須回頭看看被提名人是否還願意留在名單裡，若有不足的會再去找，找的時間宜快不宜慢。

洪孟楷質疑，交通委員會一直沒有排審NCC人事案，會不會連民進黨召委都認為名單人民沒辦法接受？卓榮泰說， 他不清楚狀況，他也期待能夠盡快，至於若有新名單，他希望能在11月就定案，因為等到12月以後，對NCC業務會有影響，但在這氣氛下要請人擔任被提名人，要找到適當的人。