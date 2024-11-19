長榮航空飛曼谷「明年增至每周32班」　與泰國觀光局合作推優惠

▲長榮航空與泰國觀光局共同簽署合作意向書，攜手更進一步推廣泰國觀光。（圖／長榮航空提供）

記者蔡亞樺／台北報導

長榮航空今（19日）與泰國觀光局於曼谷簽署合作意向書，未來4年進一步推廣泰國觀光，長榮航空目前提供台北－曼谷每周28班、台北－清邁每周7班的飛航服務，因應赴泰旅遊需求，台北－曼谷航班將於2025年1月15日至3月29日間增為每周32班。

長榮航空副總經理廖至維說，長榮航空和泰國觀光局自2017開啟夥伴關係，並於去年簽署合作意向書，很榮幸能夠持續與泰國觀光局合作，向全球旅客展示泰國的獨特魅力及豐富文化。

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泰國觀光局長Thapanee Kiatphaibool表示，過去一年來與長榮航空合作成果顯著，期待此次延續合作，持續推動泰國成為國際旅客的首選目的地。

▲長榮航空今日與泰國觀光局於曼谷共同簽署合作意向書。（圖／長榮航空提供）

長榮航空與泰國觀光局簽訂的合作意向書，著眼於全球市場的推廣，將結合雙方旅遊資源優勢，安排媒體、網紅及旅行業者親赴泰國，深入了解並推廣當地特色。

此外，長榮航空表示，將與旅行社合作推出專屬旅遊優惠，吸引更多旅客造訪泰國，未來雙方也將在全球各大市場的旅遊展覽中進行聯合參展，藉此提升泰國的國際能見度。

中華航空、星宇航空冬季班表，在重點航線紛紛增班，華航桃園－奧克蘭自12月2日起至明年2月16日增為每周10班，桃園－札幌自12月13日起至明年1月20日增至每周14班，以密集航班滿足多元旅運需求。

▲中華航空、星宇航空冬季班表，在重點航線紛紛增班。（圖／業者提供）

星宇航空將於12月4日起河內航線將增至每周8班，自12月22日起洛杉磯航線將增至每周10班，自明年3月1日起西雅圖航線增至每周7班；日本沖繩航線將於12月2日開航，每周飛航4班。