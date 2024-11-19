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滿街二手菸味...戒菸團體聚集抗爭　盼全面禁售紙菸

▲▼▲戒菸團體19日上街頭抗議，在群賢樓門外希望禁售紙菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲戒菸團體19日上街頭抗議，在群賢樓門外希望禁售紙菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

新北市家長志工教育成長協會前理事長何若萍，19日找來戒菸團體上街頭，並表示大街小巷一定聞過瀰漫在空氣中的二手菸味，不但揮之不去還會令人作嘔，有戒菸團體發布一項民調顯示，民眾日常經歷二手菸味困擾的比例高達68.5%，甚至有高過六成的民眾認為，不太能夠透過自己的力量來解決這個困擾。

何若萍19日與戒菸團體上街頭抗爭，表達二手菸味太重、影響民眾身心；她說，參與民調發布的立委黃珊珊還提出，台灣可以用調高菸稅來降低吸菸的比例，同時也能幫助國庫有穩定財源，但何認為，既然要杜絕生活菸味，那就直接由政府宣示全面禁售紙菸。

何若萍表示，台灣健康聯盟籌備會所發起的調查顯示，台灣的吸菸率大約是15%，但卻有68.5%的受訪者表示，經常被迫接觸到殘留或飄散的菸味，常見的來源來自於住宅環境、路邊及娛樂場所等，都是民眾無法避免的日常生活情境。

調查中更指出，當二手菸味來自家人、同事等親近關係的人時，有些人雖感到不適，卻無法要求對方停止吸菸，調查當中有民眾更選擇默默忍受，因為即便勸說也無效，女性最常遇到這樣的經驗。

何若萍更強調，民眾深惡痛絕的是生活菸味，那就撲滅冒煙的地方，要撲滅冒煙處，那就是不讓紙菸在台灣出現，這就是一條直線，政府處理問題如果老是這樣拐彎抹角，不但沒有成效還把國民健康的成本也賠了進去。

警方指出，戒菸團體也在19日當天，動員20多人到場，北市警局中正一分局也不敢大意，動員警力到場維持秩序，所幸最後平安落幕。

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