不要賣菸給新世代！禁菸團體立院陳情　這個動作遭警舉牌

▲禁菸團體希望政府修法，2011年後出生的新世代，應禁止販售、購買香菸。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

社福婦幼團體以及新住民配偶，23日上午前往立法院向朝野黨團陳情，希望立委針對菸害防制法修正案，提案「不得提供紙菸給2011年(含）後出生的下一代」，盼望台灣可以成為無菸之島。

23日上午9時許，社福婦幼團體找來20多名陳情人，手持「拒絕二手煙、勇敢禁紙菸」、「救救青少年、不要有紙菸」的標語，前往立法院群賢樓前抗爭，希望各界支持修法推動「無菸世代」。

▲禁菸團體出面抗議，並在立法院群賢樓前拿金爐燃燒菸盒、發票。（圖／記者邱中岳翻攝）

團體向立法院各黨團陳情，強調《菸害防制法》修正案已經送進立法院，社福團體也希望，立法全面禁止販售紙菸，並且提出紐西蘭政府規定，2009年出生的民眾不得購買紙菸。

社福婦幼團體認為，各國政府都有類似規定，希望台灣也能夠規定包含2011年以及後來出生的新世代年輕人，政府應該明文規定禁止販售紙菸，現場人士也拿出金爐燃燒菸盒以及發票。

轄區中正一分局也不敢大意，派出20多名警力到場戒備，發現陳抗團體燃燒菸盒、發票，也立刻舉牌警告，現場陳抗人士則是拿出小型滅火器，將金爐火勢撲滅。

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