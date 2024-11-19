「衛福部」狂訂五星飯店30萬高檔餐酒　官方急喊「是詐騙」報警了

▲衛福部發現不明人士使用「衛生福利部公共關係處」名義向各大餐廳訂位，已向警方報案。（圖／ETtoday資料照）

記者洪巧藍／台北報導

歲末年終不少機關企業開始訂餐廳聚餐，然而衛福部昨（18）日遭五星級飯店等高檔餐廳接連詢問是否有訂位用餐，驚覺遭冒名詐騙。衛福部公關室主任李瑋聆表示，犯案者至少已經下定3家餐廳，最高金額達30多萬的餐點，還訂購紅酒、橄欖油禮盒等高價禮物，已經立即向警方報案，並且呼籲各大飯店、餐館多加查證。

李瑋聆表示，光是昨天就已經接獲台北、台中的五星級飯店、高級日本料理店至少3業者詢問訂位用餐，進一步瞭解，不明人士變造名片方式，使用「衛生福利部公共關係處」字樣的名片並謊稱自己是「陳主任」，向各大知名飯店（餐廳）訂位用餐，並額外訂購紅酒、橄欖油禮盒等高價禮物，更要求飯店向衛福部收款。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李瑋聆直言，此舉不僅已經觸犯偽造文書罪，也已構成刑法第339條第一項之詐欺取財罪。衛福部尚無法確認冒用機關名稱的對方身分為何，惟已先行由公共關係室主任逕行前往至台北市中正第一分局忠孝派出所報案，未來也將配合檢警進行調查，以遏止不法情事蔓延。

衛福部慎重聲明，公務機關進行各項採購行為，均依相關行政作業辦理採購，並向民眾提醒飯店業者如若接獲類似訂購訊息，請再度向該訂購單位進行確認，以免蒙受無端損失。