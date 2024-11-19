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40多歲女染流感亡！咳一周才就醫已呼吸衰竭　在急診當天就過世

▲▼疾管署防疫醫師鄔豪欣。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署防疫醫師鄔豪欣。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

流感重症死亡續創10年新高！疾病管制署表示，上周新增17例流感併發重症，另有8例死亡，死亡個案中最年輕是一名北部40多歲女性，本身有甲狀腺機能亢進疾病，未打本季流感疫苗，發病後持續咳嗽一周未緩解，且開始發燒、喘，當天被送往就醫時已經呼吸衰竭，雖經過搶救，仍當天就在急診過世。

疾病管制署今（19）日表示，本流感季自今年10月1日起截至11月18日累積219例流感併發重症病例（206例A型H1N1、9例A型H3N2、2例A型未分型、2例B型），其中34例死亡（33例A型H1N1、1例A型H3N2），流感併發重症確定病例數及死亡數均為十年同期最高，且34例死亡個案均未接種本季流感疫苗。

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疾管署防疫醫師鄔豪欣說明，上周新增死亡個案最年輕為40多歲女性，本身有甲狀腺亢進代謝性疾病，沒有打本季流感疫苗，11月5日發病後斷斷續續有咳嗽症狀，到了11日仍沒緩解，還有發燒、呼吸急促症狀而就醫，到醫院已經呈現呼吸衰竭，在急診緊急插管和抗病毒藥物治療，但是症狀持續惡化，當天在急診死亡。

重症個案最小則是中部10多歲女童，鄔豪欣表示，個案本身有先天神經肌肉疾病、長期臥床使用呼吸器，沒有打本季流感疫苗，11月7日起斷斷續續發燒，5天後症狀變嚴重，出現呼吸急促、痰多，趕緊到急診就醫，當時已經血氧偏低、X光兩側肺炎浸潤，快篩顯示A型流感陽性，轉入加護病房狀況，還在住院中。

此外，疾管署也提到，今年10月1日新冠疫苗開打以來，新增新冠併發重症個案均未接種新冠疫苗，目前受到東北季風影響，氣溫已明顯下降，預估新冠疫情可能在冬季升溫，呼籲65歲以上長者及慢性病患等高風險族群，趕快接種新冠疫苗及早獲得保護力。

疾管署統計，截至11月18日止，公費流感疫苗接種數約505萬人次（疫苗使用率約78.5%），剩餘138.6萬劑；新冠疫苗則持續高於去年，已累計接種127.8萬人次，為去年同期（49.8萬）2.6倍，隨著入秋最強冷空氣來襲，呼吸道病毒將更活躍，呼籲長者及幼兒仍應儘速完成疫苗接種，以獲保護力，降低感染後發生重症和死亡風險。

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