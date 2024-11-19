「想成為台灣驕傲！」陳傑憲率隊宣示：每場比賽會盡100%力量

▲台灣隊今搭機前往日本東京備賽，隊長陳傑憲向大家信心喊話。

圖文／鏡週刊

世界棒球12強賽初賽結束，A組由美國隊、委內瑞拉隊晉級，B組則由台灣隊、日本隊攜手挺進，4隊將在日本東京巨蛋一較高下。由於先前外界都不看好本屆台灣隊能晉級4強，不過這回他們一路挺住壓力晉級，台灣隊今（19）日在搭機前，隊長陳傑憲向大家喊話「我們做到了」，並強調「我們想要成為台灣的驕傲，每一場比賽會盡自己百分之百的力量，最大的努力，為台灣拿下最好的成績，謝謝。」

台灣隊之前公布本屆12強賽球員名單時，外界都不看好，認為他們很難挺進複賽，不過選手們卻挺住壓力，並繳出亮眼成績，先後擊敗南韓、多明尼加、澳洲及古巴，取得4勝1敗成績晉級複賽。

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▲台灣隊挺進12強複賽，許多球迷今天特地跑到桃園機場送機。

台灣隊今赴桃園機場準備搭機前往日本東京前，隊長陳傑憲直呼「我們拿到機票了！」他也提到當初在大巨蛋開訓儀式時，曾說過會用百分之百的力量，前進東京，「謝謝教練團、隊友們，我們真的做到了！」

陳傑憲更不忘信心喊話，提到台灣隊現在要前進東京巨蛋，「我們想要成為台灣的驕傲，每一場比賽會盡自己百分之百的力量，最大的努力，為台灣拿下最好的成績，謝謝。」



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