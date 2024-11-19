男子上班「睡1hr」遭開除…不滿提告　法院：公司須賠159萬元

▲張先生在上班期間睡覺1小時。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

江蘇泰興一名張先生日前在上班期間，趴在辦公桌上睡了1小時，被公司以「上班期間睡覺」為由開除，令他氣得將公司告上法院。當地法院近日公布此案的審理結果，判決公司應向張先生支付賠償金35萬餘元（人民幣，上同，約台幣159萬元）。

據《江蘇新聞》報導，張先生是公司一部門的經理，事發前一天，開車到半夜，第二天上班時，因過於疲憊，故在自己的座位上睡了1小時。人資的相關員工寫了一份《面談表》，內容寫道「張先生在上班時，犯困導致睡崗行為，違反公司規章」，並要求張先生在該表上簽名確認。

▲ 人資員工向張先生確認睡覺一事。（圖／翻攝自微博）



法院認為，張先生在該公司任職20年，且多次因表現優異，加薪升職，張先生確實有違紀行為，但從他的職位特性，及此次睡崗行為的嚴重程度來看，睡崗1小時，並未對公司造成重大損失，或極壞影響。

法院指出，從張先生違紀行為的動機、次數、後果、影響、損失等，幾個方面考量，具有偶發性，且客觀上，並未對公司造成重大損失，或不良影響，不宜認定為「嚴重」，公司僅因他一次違反公司內部《員工手冊》規定，就直接解除與張先生的勞動合同，顯然不具備合理性，甚至違法，故該公司須賠償張先生35萬多元。