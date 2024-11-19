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早上出門買菜天黑還沒回家 屏東警協尋才知他腳踏車爆胎

▲屏東警分局民和派出所警員陳音足及陳偉誠協助鍾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民和派出所警員陳音足及陳偉誠協助鍾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市鍾姓男子早上騎腳踏車外出菜，到天黑仍未返家，家人著急報警，屏東警分局受理後根據他經常出入地點及住家周圍搜尋，經1個多小時，家人終於接到他電話，告知地點，警方趕到以巡邏車載他平安返家，讓家屬很感激。

▲屏東警分局民和派出所警員陳音足及陳偉誠協助鍾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局民和派出所警員陳音足及陳偉誠協助鍾男返家 。（圖／記者陳崑福翻攝）

屏東警分局民和派出所警員陳音足及陳偉誠日前擔服巡邏勤務時接獲110報案，報案的謝姓婦人稱其80多歲的丈夫下午獨自騎乘腳踏車外出買菜，直至天黑仍尚未返家，心急如焚請求警方協助。

兩員趕往處理，得知他未攜帶手機無法聯繫，二員遂依照婦人描述的特徵，在他經常出沒地方及住家周圍來回尋找，終於在一個多小時後接到他的來電報平安，員警立即以巡邏車載他返家，再聯絡其他家人接續處理腳踏車。

經了解，鍾姓男子的腳踏車因爆胎無法繼續騎乘，而受困路旁，幸好熱心民眾看到他在路旁站立等待，主動關心並借電話讓他報平安，才知道他所在位置。考量對方年事已高，警方以巡邏車載他返家。

分局長蔡培元肯定陳等二員積極為民服務之精神，實為同仁之表率，有效樹立警察良善有溫度的形象，期許所有同仁保持這種服務熱忱，成為民眾信賴的後盾，進而增進警民關係，共同營造更安全、更和諧的社會環境。

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