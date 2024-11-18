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中華隊前進東京　賴清德深夜喊話了

▲總統賴清德發文恭喜台灣隊寫下隊史新頁。（圖／翻攝自賴清德臉書）

▲總統賴清德發文恭喜台灣隊寫下隊史新頁。（圖／翻攝自賴清德臉書）

文／中央社

世界12強棒球賽台灣隊今天以2比0擊敗古巴隊，B組預賽戰績4勝1敗、分組第2晉級4強複賽。總統賴清德晚間發文恭喜台灣隊寫下隊史新頁，挺進日本東京巨蛋，邁向冠軍，四強賽首戰將在21日開打，全民一起集氣，「繼續拚，一定贏！」

賴總統晚間透過臉書發文，恭喜Team Taiwan晉級世界12強棒球錦標賽四強賽，寫下隊史新頁，挺進日本東京巨蛋，邁向冠軍。

他說，謝謝所有台灣英雄帶給民眾振奮人心的精采賽事。13日的B組預賽首戰對上韓國，陳晨威和陳傑憲的石破天驚紅不讓，力克韓國拿下首勝。隔天黃子鵬精彩先發6局4K無失分，和牛棚聯手壓制多明尼加，再下一城。

賴總統說，第三戰儘管不敵日本，雙方拚鬥奮戰至最後一個出局數的精神，正是棒球超越勝負的感動。隔天重整旗鼓，台灣打者群攻勢猛烈，15支安打豪奪11分，擊敗澳洲拿下第三勝。今晚先發布陣大搬風，牛棚投手傾巢而出，再以2比0完封古巴，創下4勝佳績。

賴總統表示，四強賽首戰將在21日開打，全民一起集氣，台灣英雄繼續拚，前進東京一定贏。

另外，行政院長卓榮泰晚間也透過臉書發文表示，投打齊心，完封古巴，他期待TEAM TAIWAN前進東京，打下好成績。

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