習近平站C位！　G20峰會大合照「拜登來不及入鏡」

▲G20峰會大合照。（圖／路透）



文／中央社里約熱內盧18日綜合外電報導

美國總統拜登18日出席任內最後一場20國集團（G20）峰會，他前往拍照地點時，發現各國領袖未等他、加拿大及義大利總理就定位即拍好大合照。

美聯社報導，中國國家主席習近平站在前排中間位置；俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）站在後排，較不明顯。

▲中國國家主席習近平站在前排中間位置。（圖／路透）



法新社提到習近平、印度總理莫迪（Narendra Modi）及法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）等領袖走下紅毯式的坡道到合影地點。

他們聚在一起聊天、開玩笑，一下子就拍好大合照，背景是巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）名勝糖麵包山（Sugarloaf mountain）。

拜登和加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）在G20峰會一場雙邊會談後從另一個方向進場，但為時已晚，其他領袖已經散去。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）也錯過大合照，她、拜登和杜魯道另外聚在一起。

美國不具名官員說：「由於後勤問題，他們在所有領袖抵達前就先拍了照片，因此一些領袖根本沒在那裡。」

美方否認拜登為了避免與拉夫羅夫同框而缺席。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）未出席這場在巴西里約熱內盧舉行的G20峰會。

拜登稍早曾敦促G20各國領袖支持烏克蘭的「主權」。烏克蘭2022年遭俄羅斯入侵。