喝早餐店冰奶茶就拉肚子　專家揭4大罪魁禍首

▲專家指出喝了早餐店冰奶茶容易腹瀉的原因。（圖／鏡週刊提供）

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常有喝早餐店的冰奶茶就拉肚子的傳言，網友更戲稱是通便神器，董氏基金會食品營養中心主任許惠玉說明，冰奶茶的低溫、咖啡因，以及冰塊的衛生確實可能刺激腸道蠕動，乳糖不耐症也是常見原因之一。

不少人在買早餐時習慣來杯冰奶茶，但為什麼有些人喝了會頻頻上廁所呢？許惠玉解釋，冰奶茶的咖啡因具有利尿作用，加上低溫刺激作用下，會加速腸胃蠕動，容易引起腹瀉，此外不潔的冰塊也可能藏有大腸桿菌等細菌，導致腸胃感染，乳糖不耐症的人喝冰奶茶更容易拉肚子，但由於早餐店奶茶牛奶量比一杯牛奶少很多，因此不舒服症狀較輕。

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許惠玉指出，喝完冰奶茶拉肚子主要是個人體質問題。建議選擇少糖或無糖、成分單純的溫奶茶。此外，奶精雖不會引起乳糖不耐症，但其植物性油脂含量高，對健康並無益處，應儘量避免。

食藥署指出，早餐店冰奶茶的製作過程中，茶葉中的單寧酸會與牛奶中的蛋白質結合，影響消化，可能出現腸胃不適的症狀，甚至引發腸絞痛。



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