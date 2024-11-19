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男認識女童3天衝動3次　檢批「世界公罪」上訴撤緩刑被駁回

記者黃翊婷／綜合報導

已為人父的男子阿強（化名）先前透過網路遊戲結識當時就讀小學的A女，兩人僅認識3天，就相約見面發生3次性行為，他一審被依法判處有期徒刑2年，緩刑5年。檢方上訴重批阿強的行為是「世界公罪」，希望撤銷緩刑並加重量刑，但日前被高雄高分院二審法官裁定駁回。

▲陝西藍田發生4名小學生性侵女同學事件。（示意圖／CFP）

▲檢方認為阿強與A女發生3次性行為，屬於「世界公罪」。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

檢方上訴主張，阿強透過網路遊戲尋找目標，和A女認識3天就相約見面，接著又在3天之內發生3次性行為，他已為人父與A女相差17歲，生活背景差異極大，先前又從未見過面，何來的感情基礎，因而認定他接近A女就是為了發生性行為，他的所作所為是「世界公罪」，怎麼能因為他事後與A女家屬成立民事調解，就認為有可憫恕之情，一審諭知緩刑顯然不妥，而且量刑過輕，所以決定提出上訴，請求撤銷原判決並加重量刑。

高雄高分院法官則認為，從雙方當事人的證詞看來，阿強與A女當時是男女朋友關係，他因為一時失慮而觸法，犯後始終坦承犯行，也與A女的家屬達成調解，答應賠償72萬元也都有如期履行，可見他犯後有積極彌補對受害者造成的損害。

此外，法官指出，目前沒有證據可以證明阿強選擇對象時有任何特別的惡性，過程中他也沒有違反A女的意願，衡量他的客觀犯行與主觀惡性，並非不可憫恕，A女的家屬也已同意給予緩刑機會。

法官表示，緩刑是對有高度復歸社會可能的行為人，在一定條件之下，暫不執行刑罰的替代措施，目的是提供行為人反省自新、修補過錯、重新融入社會的機會，避免刑罰執行反而產生不利更生的負面影響，檢方上訴意旨容有誤會，最終裁定駁回，全案仍可上訴。

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