趕上班門沒關好！住台老外回家見「1幕」超吃驚...網2派論戰

▲原PO深夜返家時才發現大門微開，進屋檢查沒有任何東西被偷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

許多旅居台灣的外國人，都會被這裡的「人情味」及「治安」深深吸引。有外國網友近日透露，某次因為趕著出門上班，所以沒有把門完全靠上，導致大門微開，直到深夜返家時才發現門沒關上，但進屋檢查後卻發現根本沒有人闖入，而且東西也沒有被偷，讓他直呼「每次這種時刻都會讓我想起，為什麼我很喜歡住在台灣。」

有外國人日前在社群平台Reddit發文稱，家住桃園市平鎮區的他，有天急著去上班，不小心沒有把門完全靠上，導致大門微開，「當我深夜回來時，看到門開著，直接大吃一驚。但之後又鬆了口氣，因為沒有人進來，也沒有東西被偷。每次遇到這種時刻，都會讓我想起為什麼我很喜歡住在台灣。」

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貼文曝光後也引發網友熱議，「被雨淋濕和遇到蟑螂的機率，比家裡遭小偷的機率還高」、「我也有類似的經驗，有次我整天忘記關門，幸運的是除了蚊子，沒人闖進我房間」、「我們敞開大門去度假，回來也好端端的。我的一間舊公寓甚至沒有門，只有門框」、「我住在美國一個相對安全的地方，但我從未感到安全，我非常想念台北」、「在台灣的大城市裡，有足夠的監視錄影器可以追蹤小偷。」

但也有人認為，「這要取決於住家樓層各住戶的狀況，如果你是住在每層樓只有2間住戶的公寓，那很可能什麼事都不會發生，但住在租給學生和社會人士的公寓裡，下次也許就沒那麼幸運了」、「你們這些人就等著被搶劫吧。台灣可不是什麼迪士尼樂園。我的自行車、錢包和其它東西都在這裡被偷過。幸好你家沒有遭小偷，但台灣的犯罪現象仍然很多，只是你沒遇過而已」、「小偷：門開著，沒人這麼大膽，肯定有人在裡面」、「然後我出門走在斑馬線上時，就被機車撞倒了，對方低頭滑手機，同時抽煙、嚼檳榔」、「不要不關門，不然有天你就會發現東西不見了。」

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