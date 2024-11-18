誰為「波波」開後門？網點名「這立委」是推手：女兒也是波波醫

▲賴惠員立委被起底女兒也是「波波醫師」，且是波波醫師推手。示意圖，（翻攝自photoAC、賴惠員立委臉書）

圖文／鏡週刊

由於波波醫師近來因醫療疏失事件，引發網友關注焦點，而日前某婦幼診所醫師替患者開子宮鏡手術時造成患者死亡，引發軒然大波，事後遭起底是「波波醫師」。對此，就有網友在社群上透露，「波波醫師推手賴惠員立委女兒也是波波」，文章一曝光，掀起高度關注。

鬧得沸沸揚揚的「波波醫師」，被視為醫界開後門，其名單一一被起底，網路上甚至瘋傳一份900多名波波醫的名單。就有一名網友在論壇Dcard發文，表示民進黨立委賴惠員，就是推動波波醫師的人，且老公也是醫師背景，「她的女兒就是波波」。

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原PO指出，台灣原規定一年只有50個海外實習的名額，但在海外的波波太多，一年有到幾百人，等於他們要排隊排好幾年才能回台灣，「於是賴惠員推動增加一年150～200名名額」，如今更推動「假偏鄉政策」，來吸收波波名額進來。另外，原PO也感謝網友搜出來賴惠員老公的診所，還有查出賴惠員立委的金流。

文章一曝光，隨即掀起大票網友討論，「我會笑死????她女兒跟我同高中（台南一間有名的私校），成績就是普通班水準而已，總之吃相真的太難看了啦，要幫自己女兒開後門也不是這樣ㄅ」、「超噁心的吃相」、「賴惠員的fb超多支持者耶」，也有網友感嘆「典型的階級複製，沒錢沒勢力的只好繼續向下沉淪.....」、「沒辦法啊 我們這個選區是台南相當鄉下的地方 充滿學經歷不高的人與8+9 根本沒人在乎或沒人懂波波牙議題」。

「波波醫師」 「波波醫師」為網路上對波蘭台籍醫學生的暱稱，指台灣學生赴波蘭就讀醫學院，並在未實習、未取得波蘭醫師執照，就返台報考國考後擔任醫師。



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