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40隻寵物狗疑遭下毒死亡　廣州全城緝兇中

▲廣州網友在網路上通報被投毒的地點。（圖／翻攝自微博）

▲廣州網友在網路上通報被投毒的地點。（圖／翻攝自微博）

記者陳冠宇／綜合報導

廣州多地犬隻近期相繼出現中毒案例，迄今已有超過40隻寵物狗死亡，且死亡數字仍在不斷增加。值得注意的是，部分寵物狗僅通過嗅聞到有毒物質即出現嘔吐、抽筋等急性中毒症狀。由於事件疑似是有人投毒，目前當地警方正在進行調查。

綜合《封面新聞》等陸媒報導，廣東省寵物行業協會公眾號16日發布聲明，稱近期陸續收到廣州地區多起寵物狗疑似中毒的報告，事件引起了社會廣泛關注。

初步統計，目前已確認有超過40隻寵物狗因疑似中毒死亡，事件主要集中在8日前後。受影響地區包括廣州市多個區，除花都區和從化區以外，其他各區都有相關病例，其中白雲區、海珠區和番禺區報告的病例數量較多。

▲廣州市荔灣區周門石桂里廣場草地是事發草坪之一，附近是居民的休憩空間。（圖／翻攝自《廣州日報》微信公眾號）

▲廣州市荔灣區周門石桂里廣場草地是事發草坪之一，附近是居民的休憩空間。（圖／翻攝自《廣州日報》微信公眾號）

廣東省寵物行業協會工作人員黎女士介紹，「聲明發出後，仍有非常多的犬主在聯繫我們，寵物狗的死亡數字仍在不斷增加，涉及面也在擴大。」另據協會收集到的資訊顯示，多數中毒的寵物狗是舔舐了有毒液體，或嗅到有毒粉末而出現了疑似中毒的情況。

黎女士表示，根據他們接到的線索，「更多的寵物狗是在遛狗人群較多的路上，只是正常地去嗅了一下，很多寵物狗到家就已經不行了，有些會堅持到去醫院，可能到了醫院就不行了。」

不同於以往寵物通過誤食中毒的事件，黎女士表示，這次寵物狗僅通過嗅聞，就出現了嘔吐、抽筋等中毒症狀，現在有毒物質的品種也比較多，例如有一些是液體的，有些是粉狀，醫生說這種中毒會快速發作，如果進到胃裡面沒有進行急救的話，就基本救不回來了。

▲廣州市荔灣區石桂里廣場草坪疑似有毒物質。（圖／翻攝自微博）

▲廣州市荔灣區石桂里廣場草坪疑似有毒物質。（圖／翻攝自微博）

一名家住廣州天河的網友在社群平台上寫道，他於7日晚上帶柯基出去逛逛，回家後柯基開始嘔吐，剛開始吐了三堆狗糧和一些草，隨後倒地慘叫，四肢抽搐，口吐白沫，大小便失禁，到處亂撞。到寵物醫院檢查後判斷是中毒，最後搶救無效。

目前，廣東省寵物行業協會已成立專項工作組，全面梳理和核實相關訊息，與律師團隊合作，收集確認訊息。協會同時與政府部門溝通，積極配合警方調查，共同推動偵破案件。

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