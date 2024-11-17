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AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲2024台灣大哥大日月潭花火音樂會(16)日登場，台灣大董事長蔡明忠(左2)、音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠(右1)、日月潭國家風景區管理處處長柯建興(左1)親臨現場參與。

生活中心／綜合報導

2024台灣大哥大日月潭花火音樂會(16)日登場，繼去年融入AI科技，讓活動加倍精采，今年再度結合AI大顯身手，展現音樂會的非凡魅力。今年以「智由心 MeMes」為主題，強調在科技時代，「心」始終是我們最精準的導航，人們應保持內心的自由，讓科技成為我們創造力的延伸，在變動的世界中，引領大家重新定義自我，提升自我價值。延續「智由心 MeMes」主題，台灣大將AI科技與古典、流行音樂相結合，搭配長達480秒煙火，在星空中綻放出「ME」、音符及愛心等字樣和圖案，帶來獨一無二的音樂饗宴，讓3.2萬觀眾在日月潭湖畔感受美妙的「Me Time」。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲2024台灣大哥大日月潭花火音樂會繼去年融入AI科技，讓活動加倍精采，今年再度結合AI大顯身手，展現音樂會的非凡魅力。 (台灣大董事長蔡明忠(後排左3)、音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠(後排右2)、日月潭國家風景區管理處處長柯建興(後排左2)、天生藝術家柏霖PoLin(後排左1)、準歌后接班人艾薇(後排右1)、柔道男神楊勇緯(前排左1)、舉重女神郭婞淳(前排左2)、活力四射的E人陳念琴(前排右2)、霹靂舞一哥孫振(前排右1)。

台灣大董事長蔡明忠特別蒞臨此盛會，而正在祕魯出席APEC年會的總經理林之晨，雖因行程撞期，不克前來，但依舊心繫音樂會，呼應「智由心 MeMes」主題，著傳統秘魯服裝，以AI分身現身，並化身奇異博士等角色，鼓勵大家在AI升級時代，從心出發，找到真正自我。AI分身林總經理表示「看到這麼多朋友，真的很開心，即便康芮颱風攪局，但大家熱情不滅，感謝大家依約前來。」為活動揭開精彩序幕。準歌后接班人艾薇和首度站上日月潭舞台的天生藝術家柏霖PoLin輪番登場，搭配75人編制樂興之時管絃樂團磅礡樂音，融合AI生成動畫，用AI說故事，重新演繹23首精彩曲目，詮釋在科技大時代「從心出發，成就自我」精神。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大日月潭花火音樂今年以「智由心 MeMes」為主題，強調在科技時代，「心」始終是我們最精準的導航，人們應保持內心的自由，讓科技成為我們創造力的延伸，在變動的世界中，引領大家重新定義自我，提升自我價值。(台灣大董事長蔡明忠(後排左3)、音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠(後排左2)、日月潭國家風景區管理處處長柯建興(後排右2)、天生藝術家柏霖PoLin(後排右1)、準歌后接班人艾薇(後排左1)、柔道男神楊勇緯(前排右1)、舉重女神郭婞淳(前排右2)、活力四射的E人陳念琴(前排左2)、霹靂舞一哥孫振(前排左1)。

今年更邀請前進巴黎奧運的「台灣大哥大運動家族」選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、孫振等神秘嘉賓，首度一起站上音樂會舞台，與選秀節目「聲林之王2、3」冠軍艾薇、柏霖PoLin跨界飆歌，號召台下萬人民眾齊唱奧運主題曲《Never Give Up》，更特別搭配柏霖PoLin溫暖嗓音演唱的《裹著心的光》，重現《無懼之路》紀實片中的選手訓練片段，讓現場觀眾再次重溫台灣人在巴黎奧運期間團結一致的榮耀與感動。此外，霹靂舞一哥孫振更搭配歌曲《孫悟空》，將幽默俏皮的風格融入舞蹈動作中，為現場增添熱烈氣氛；柔道男神楊勇緯更首次公開獻唱，與歌手艾薇跨界合唱《身騎白馬》，溫柔的嗓音驚艷全場，令艾薇直呼要來搶歌手飯碗；熱愛音樂的舉重女神郭婞淳遇上活力四射的E人陳念琴，現場忍不住加碼熱舞，並帶著自己的MyMoji數位分身一起大跳《妳是我的花朵》！最後，「婞念」二人組更與艾薇和柏霖PoLin共演《愛你一萬年》等伍佰台式搖滾經典曲目，讓現場觀眾直呼過癮。壓軸登場的安可曲《星期五晚上》，由選手們與台下萬名觀眾一起嗨跳「16蹲」舞蹈，孫振更加碼倒立16次，將現場氣氛推向最高潮，最後隨著湖畔的璀璨煙火綻放，為活動畫下完美句點。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大總經理林之晨，呼應「智由心 MeMes」主題，著奇異博士服裝，以AI分身現身，鼓勵大家在AI升級時代，從心出發，找到真正自我。

喉糖助陣 艾薇、柏霖PoLin音樂會能所不能 搭配樂興之時管絃樂團 古典與流行音樂交織
台灣大團隊連續16年精心策劃音樂會曲目，並與樂興之時管絃樂團藝術總監江靖波合作，由黃金編曲陣容櫻井弘二、林智文、廖邦豪、陳哲聖、王乙聿重新編譯，結合科技與音樂，透過音符成為我們尋找自我的指南針，並邀請準歌后接班人艾薇，以渾厚具有爆發力的嗓音，演唱多首音域寬廣、情感深刻且極具挑戰性的經典歌曲，如《看我七十二變》、《身騎白馬》及《Part of Your World》等。艾薇更提到，此次特別練習從未嘗試過的饒舌歌曲《床邊故事》，以及泰勒絲經典組曲《ME!》及《Shake it off》，彩排時吞了喉糖，卯足全力練習，以確保每一句英文歌詞的精準發音和情感詮釋，完美展現女性多面向的潛力。她秉持「Open Possible」的精神，將演唱實力推向全新高度，讓觀眾見證她的無限可能。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大連續16年舉辦「日月潭花火音樂會」，今年AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會，吸引3.2萬人前來。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲天生藝術家柏霖PoLin首次與管弦樂團合作，也是第一次參加萬人齊聚的大型演唱會，卯足全力練習，以真摯細膩的歌聲，挑戰多首以往未曾嘗試過的歌曲，以堅定嗓音詮釋無畏前行的勇敢精神。

天生藝術家柏霖PoLin分享，這是首次與管弦樂團合作，也是第一次參加萬人齊聚的大型演唱會，練習時，隨身攜帶喉糖，卯足全力練習，以真摯細膩的歌聲，挑戰多首以往未曾嘗試過的歌曲，如需精準掌握台語語調的《愛情限時批》、節奏強烈且考驗爆發力和肺活量的《孫悟空》、音域廣闊且情感豐富、需要低音與高音無縫切換的孫燕姿組曲《綠光》及《奔》，以及英文熱門曲目《You Are The Reason》，以堅定嗓音詮釋無畏前行的勇敢精神。艾薇與柏霖更合唱榮獲第59屆金鐘獎《戲劇原創歌曲獎》的「不夠善良的我們」主題曲《芬蘭距離》、入圍金曲獎最佳作曲的《Someday, Somewhere》及勇敢追夢扶植創作者黃霆睿作詞作曲的《笑著笑著就哭了》，從男女不同視角，傳達人與人的感情變化，對萬物的愛和期盼。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲準歌后接班人艾薇，以渾厚具有爆發力的嗓音，演唱多首音域寬廣、情感深刻且極具挑戰性的經典歌曲，秉持「Open Possible」的精神，將演唱實力推向全新高度，讓觀眾見證她的無限可能。

台灣大副總劉麗惠：在科技洪流下 隨心而行 創造多樣自我
音樂會總監台灣大永續品牌公關副總劉麗惠表示，地方觀光創新長期面臨資源不足、技術導入困難及永續發展等挑戰。為此，台灣大秉持「科技賦能永續」理念，連續16年與日月潭國家風景區管理處合作，打造融合科技與創新的日月潭花火音樂會，推動地方觀光。今年主題「智由心 MeMes」的主視覺以迷宮象徵人們在科技時代，擁有多重選擇，唯有「心」是最佳導航，我們應隨心而行，創造多樣自我，藉由科技讓生活更美好。延續今年主題，音樂會運用AI生成與歌曲氛圍契合視覺，並結合社群活動，鼓勵網友透過AI繪圖，生成2025年自畫像，具象化內心渴望與夢想，展現在科技助力下，實現個人特色和看見未來自己的多樣可能性。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大員工投入數十個小時的心力，運用AI工具發揮創意，於《看我72變》歌曲視訊中，精心打造楊勇緯和郭婞淳的72種AI多重分身，讓楊勇緯瞬間化身精靈王子、勇猛戰士、古裝書生等多種造型。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲《看我72變》歌曲視訊中，台灣大員工運用AI工具發揮創意，讓郭婞淳瞬間變身為女力戰神、奇幻公主、時尚女郎等多種華麗造型，透過AI技術重新詮釋經典歌曲，展現多元的自我，激發更豐富的自我可能性。

「智由心 MeMes」善用科技 從心出發探索自我價值
台灣大長期支持藝文活動，今年是第16年舉辦「日月潭花火音樂會」，累積吸引超過39萬人次參與。2023年AI應用迅速崛起，透過生成文本、圖像、音樂等各種形式的內容，豐富消費者的生活體驗。然而，過度依賴科技可能模糊了自我與工具的界限，讓人迷失於科技編織的迷宮中。AI主要幫助我們探索更多可能性的工具，而非生活的主宰，因此，今年特別以「智由心 MeMes」為題，靠「智」慧帶來的自「由」，以人為本，從「心」出發，以「MeMes」象徵AI時代中真實世界與元宇宙中的兩個「我」，即使現實中的自我受社會影響，但元宇宙中的「我」則會由人類的心去產生，透過人工智慧訓練而生長出不同的樣貌，鼓勵大家在享受科技帶來的便利的同時，回歸本心，從心出發，探索自我價值。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲今年邀請前進巴黎奧運的「台灣大哥大運動家族」選手郭婞淳、楊勇緯、陳念琴、孫振等神秘嘉賓，首度一起站上音樂會舞台，與艾薇、柏霖PoLin跨界飆歌，號召台下萬人民眾齊唱奧運主題曲《Never Give Up》

台灣大員工運用AI釋放創意 社群號召網友募百張AI自畫像 柔道男神楊勇緯開「金嗓」
台灣大中小企業處同仁林廷璋為了此次音樂會，投入數十個小時的心力，運用AI工具發揮創意，於《看我72變》歌曲視訊中，精心打造楊勇緯和郭婞淳的72種AI多重分身，從角色設計到影像合成，反覆調整每一個細節，讓楊勇緯瞬間化身精靈王子、勇猛戰士、古裝書生，郭婞淳則是變身為女力戰神、奇幻公主、時尚女郎等多個華麗造型，透過AI技術重新詮釋經典歌曲，展現多元的自我，激發更豐富的自我可能性。此外，台灣大通路策略規劃暨管理室同仁董哲佑也參與總經理林之晨AI分身影片的製作，與外部的動畫團隊緊密協作，讓總經理如臨現場，透過AI能所不能，此次多部AI影片展現台灣大員工在技術與創意上的深厚實力。未來，台灣大將持續提供學習資源，幫助同仁提升軟實力，並透過多樣化舞台展現自我，秉持「Open Possible」的精神，激發更多創新與無限可能。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大於社群舉辦智由心「ME」秘許願池，網友願望清單包含希望勇緯獨唱等，柔道男神果然於下半場開金嗓，與歌手艾薇跨界飆唱《身騎白馬》，再掀音樂會高潮。

「解ME：未來自畫像」 AI工具帶你勾勒獨一無二的2025自畫像
台灣大舉辦「解ME：未來自畫像」facebook社群活動，邀請網友運用AI工具，勾勒2025自畫像，解密獨一無二的自己，包含AI電影導演、新世界的記憶魔法師等，募集逾百張投稿作品，同步融入至今天《看我72變》歌曲視訊畫面中。台灣大於社群舉辦智由心「ME」秘許願池，網友願望清單包含希望勇緯獨唱等，柔道男神果然於下半場開金嗓，與歌手艾薇跨界飆唱《身騎白馬》，再掀音樂會高潮。此外，一對結婚30年、連續10年參加音樂會的夫妻特別許下願望，與2位歌手及主持人合影，留下溫馨一刻。

▲▼ AI、音樂和480秒煙火的璀璨交會　台灣大日月潭花火音樂會吸3.2萬人 。（圖／台灣大哥大）

▲台灣大將AI科技與古典、流行音樂相結合，搭配長達480秒煙火，讓3.2萬觀眾在日月潭湖畔感受美妙的「Me Time」。

日管處將持續與台灣大合作 運用科技創造更多精彩表演 吸引更多國內外遊客體驗日月潭之美
日月潭國家風景區管理處處長柯建興表示，日管處與台灣大攜手合作16年，成功將日月潭花火音樂會打造成日月潭秋季的代表盛會。今年更克服了極端氣候的挑戰，儘管颱風造成活動延期，大家仍齊心協力、無畏風雨，共同完成了這場音樂盛宴。更特別的是，今年的音樂會以「智由心MeMes」為主題，結合AI科技元素，啟發民眾在智慧科技的浪潮中從心出發，成就自我，呼應了日管處一貫以遊客為中心、持續優化周邊設施，致力於打造友善、多元、智慧的旅遊環境的核心理念。未來，日管處將持續與台灣大合作，運用科技力量創造更多動人表演，吸引更多國內外遊客前來體驗日月潭的美好風采。

樂興之時管弦樂團團長江靖波：音樂與科技交融，用旋律連結人心
樂興之時管弦樂團團長江靖波表示：「樂興之時」是台灣極具創意和指標性的樂團，非常高興能與台灣大合作，共同參與日月潭花火音樂會的演出。今年在選曲上，更挑選了古典樂曲《The Young Person's Guide to the Orchestra》以及電影主題曲《Star Trek Main Theme》，來呼應「智由心」的主題，啟發觀眾從心出發，探索智慧與情感的交融，在這個科技與人文交織的時代，用音樂拉近人們之間的距離。

翻轉藝文活動 結合公益喚起大眾關懷失智症長者
台灣大日月潭花火音樂會不僅是音樂交響盛宴，更致力回饋社會，至今累計協助26家公益社團，募得超過735萬元。隨著台灣邁入高齡化社會，失智症的發生率逐年上升，台灣大今年攜手「切膚之愛基金會」，呼籲社會關注失智症的預防、治療與照護議題，並於現場進行募款，支持基金會推動疾病預防、治療及照護工作，喚起大眾對失智症的關注。切膚之愛基金會執行長詹麗珠博士表示，切膚之愛基金會自2016年與台灣大結緣，攜手推廣失智關懷，藉由拍攝微電影，讓大眾更深入了解失智議題，獲得廣泛迴響。今年再次合作，成為日月潭花火音樂會的公益夥伴，藉音樂傳遞愛的循環，共同為失智長輩建立溫暖的家園。

今年的台灣大哥大日月潭花火音樂會落幕後，精彩內容將於明年2025年1月11日中午11:00至12:00在台視主頻道進行首播，台灣大MyVideo也將完整播出音樂會內容，讓大家回味精彩表演瞬間，敬請隨時留意台灣大哥大音樂會Facebook粉絲團最新消息。

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