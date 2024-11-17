女兒不像他！人夫以為老婆出軌　「怒驗DNA」驚揭更離奇真相

圖文／鏡週刊

越南胡志明市一名男子因女兒外貌與自己和妻子不像，起了疑心決定進行DNA鑑定。結果證實女兒並非親生，原以為是妻子出軌，卻發現真相比想像更離奇，驚覺女兒竟然和同學媽媽越看越像。

根據《南華早報》報導，這名人夫和妻子及年幼的女兒生活，隨著女兒逐漸長大，他越來越無法忽視女兒的外貌與他們夫妻倆完全不像，終於決定進行DNA檢測。結果顯示女兒非親生，對他有如晴天霹靂，不僅夫妻之間信任破裂，與家人關係也日漸疏遠。

因無法釋懷，他經常酗酒至深夜才回家，夫妻之間衝突不斷，於是他將DNA結果攤牌，怒斥妻子不忠，沒想到妻子堅決否認，還帶著女兒搬到河內生活，女兒也被迫轉學。

不過，女兒到了新學校後，意外結識了一名女同學，發現兩人同年同月同日出生，還是在同一間醫院出生，於是她們迅速成為了好友。

雙方家長為孩子舉辦聯合生日派對時，驚覺女兒和同學母親外貌簡直是同個模子印出來的。經多方討論，兩家決定進行DNA鑑定，竟發現同學的媽媽才是女兒的親生母親」。

進一步調查才揭露，這一切竟是因為當年醫院的疏失，導致兩名女嬰在出生時被抱錯，兩家人因此養育了對方的孩子長達17年。

儘管如此，兩個家庭目前仍保持密切聯繫，並定期見面，但兩名女孩還不知道真相。家長們表示，希望等孩子再成熟一點，才將這段荒唐又神奇的故事告訴她們。

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