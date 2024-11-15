▲彰化清水那方遭斷水斷電勒令歇業。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣政府3年前委託民間經營七星級「清水那方」溫泉露營區，爆發履約危機，縣府以「清水那方」未取得旅館業登記證，卻在社頭清水岩經營豪華露營帳篷，今日上午會同警方前往斷水斷電，強制其停止營業，縣府城觀處強調，將持續關注該業者的營業情況，若再發現違法行為，將進一步採取更嚴厲的手段。

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業者發聲明強調，營區溫泉出水量不足，根本無法點交、園區內住宿帳棚是開幕時就有的，本來就是營運規畫內容，況且縣府當時說野餐及露營設施免經申請都合法，但現在卻因業者不點交才故意刁難，在當時OT契約內並未指出帳篷會影響任何公益事項、而且計算的電費金額與縣府有相當大的落差，「對方將個位數算成10位數」，才會衍生出積欠數百萬元電費，全案已經提出訴願，縣府不等判決強行斷水電，讓他們難以接受，將再循法律訴訟捍衛自己的權益。

縣府表示，清水那方業者於社頭清水岩經營採固定式豪華露營帳篷，擅自營業房間數26間(豪華露營帳)，帳篷內提供床、床墊、寢具、冷暖氣機、冰箱、獨立衛浴等設備供旅客使用，應屬「發展觀光條例」中，「以各種方式名義提供不特定人以日或週之住宿、休息並收取費用及其他相關服務之營利事業」之旅館業型態，違法經營事證明確。

縣府今年9月接獲民眾檢舉並前往稽查，即於10月11日第1次裁處30萬元罰鍰，並依法勒令業者應立即歇業，10月21日再度稽查發現，業者仍有繼續營業事實，再次裁處30萬元罰鍰及勒令立即歇業。

縣府指出，業者先前積欠縣府電費部分，地院已於8月27日核發執行不當得利423萬5,232元支付命令，因業者不願繳納，現已進入訴訟程序；縣府也發現業者官網之線上訂房系統，直接連結到其股東所經營的旅行社進行交易，縣府多次請業者說明其與旅行社分潤情形，業者均置之不理，嚴重影響縣府營運權利金收入及公共利益，截至11月4日，已遭縣府裁罰違約金2,990萬元，迄今均未繳納，今日施鐵腕，前往執行斷水斷電。

彰化縣政府呼籲民眾，縣府並未核准業者販售任何預售型票券，提醒民眾如有相關票券，可循原購買通路洽詢退換事宜。安排旅遊住宿訂房時，可先至交通部觀光署台灣旅宿網查詢，也可於投宿前，查看業者是否有懸掛旅館或民宿登記證及專用標識，選擇入住合法旅宿，才能住的安心、玩得開心。