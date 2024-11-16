電動二輪車掛牌上路倒數　未掛車牌最高罰3千6

▲微型電動二輪車11月底起掛牌上路，未懸掛車者牌最高罰3千6百元。（圖／警方提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

舊稱電動自行車的「微型電動二輪車」113年11月30日起正式納管，新法規規定，沒有投保、領牌不得上路、未滿14歲不得騎乘、不得擅自改裝、時速上限25公里，警方除了對一般民眾宣導之外，並加強對使用人數最多的移工告知，以免觸法又挨罰。

微型電動二輪車因為容易購得、使用便利且不需駕照，成為外籍移工最常使用的交通工具，豐原、神岡2區外籍移工1萬餘人，約佔人口數4.3%，豐原警方前往轄內僱用大量外籍移工的工廠、出入頻繁的豐原火車站及外籍小吃店加強宣導，務必在11月30日前前往辦理掛牌，以免受罰。

警六分局統計，今年截至10月底，西屯區已取締微電車酒後駕車6件、未戴安全帽10件、違規停車75件等，呼籲微電車駕駛人切實遵守交通規則，以保障行車安全。

清水警方提醒：

1、不得擅自增減、變更電子控制裝置或原有規格，違反者1800元以上、5400元以下罰鍰。

2、騎乘需戴合格安全帽，違反者處300元罰鍰。

3、不得載人及限速25km／hr以下，載人者處300元以上罰鍰，超速者處900元以上、1800元以下罰鍰。

4、酒駕、毒駕，違反者處2400元罰鍰，拒測處4800元，當場禁止駕駛，車輛移置保管，觸犯公共危險罪部分移送司法機關。

5、應依標誌、標線、號誌指示行駛及夜間行車要開啟燈光，違反者最重處1200元罰鍰。

6、未領用牌照上路者，處1200元以上、3600元以下罰鍰，且車輛將當場移置保管。