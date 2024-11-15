45歲提前退休照顧外公、失智雙親　池熙羣46篇日記分享伴老心法

▲資深媒體人池熙羣45歲決定提前退休照顧外公、失智雙親。（圖／池熙羣提供，下同）



記者陳弘修／台北報導

根據衛福部推估，台灣失智症盛行率約7.99%，65歲以上失智人口約35萬人，未來20年，平均每半小時就會增加1位失智者。談到台灣人對失智既熟悉又陌生，當得知家人患病時卻不知所措，資深媒體人池熙羣表示，他在45歲時面臨外公臥床、雙親失智，毅然決然提前退休，從照顧外公開始到面對照顧中度失智的父母，才知道什麼是「1+1大於2」的伴老人生階段。

為讓民眾了解失智長輩的罹病、發病過程，以及照護者面對的嚴峻考驗和挑戰，出身電視台的媒體人池熙羣將自己照顧接連失智父母10年的經驗，以46篇日記的方式撰寫成書 -「陪伴失智雙親的18堂照顧心法」。

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池熙羣表示，他希望藉由分享失智症照顧者經驗，讓大家可以瞭解照顧生活中的各種困境，自己與失智雙親共同走過的艱難旅程，每一個瞬間和回憶都是挑戰，包括生活中的食衣住行到心理建設、醫療決策，甚至面對生命終點的選擇，「我很慶幸，我能有機會陪伴失智父母走完人生的道路。」

談到新書在博客來上架後迅速竄升為醫藥健康類和人文社科類新書榜第一名、總暢銷榜第三名，池熙羣說，無論曾有照顧失智失能家人的經驗，或正經歷家人失智失能的徬惶，他希望自己的經驗與分享，能帶給照顧者一些溫暖和鼓勵，打贏這場長期抗戰並找到前進的勇氣，同時也能幫助照顧者學會提前規劃老後，提升生活品質與幸福感。

對於勞動部推估，台灣1153萬勞動人口中，約231萬人因為照顧失能、失智家人而影響工作，每年約13.3萬人「因照顧而離職」，池熙羣認為，長照制度的缺失與台灣安養環境的惡質化是造成越來越多人被迫離職照顧的主因，他在新書中也提出了改革的建議，真心期待老人伊甸園有一天會出現。