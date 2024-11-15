Uber Eats併購 foodpand掀熱議　市場競爭、消費權益、數據壟斷成焦點

▲公平會正式受理Uber Eats併購熊貓申請案。（圖／達志影像／）

記者陳弘修／台北報導

外送平台「Uber Eats」今年5月宣布以9億5千萬美元現金併購Delivery Hero旗下「foodpanda台灣外送事業」，公平會正式受理此案申請。雖然全案審核結果尚在未定之天，但這將近半年的時間以來，不管是官方或坊間都有研討會陸續討論，也有專家呼籲政府應制定相關法規，以確保市場公平競爭，同時保障外送員、餐廳業者及消費者的權益，不同的聲音反映了各界高度關注兩個外送平台的在台併購案。

對於大型數位平台的併購，公平會主委李鎂13日出席「2024年國際競爭網絡結合研討會」時表示，在全球化與數位經濟興起下，企業為了整合資源、擴大規模以及降低成本，透過併購來壯大自己的實力，已是必然的趨勢。

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李鎂強調，這一股結合趨勢也對競爭帶來風險，例如，巿場結構過度結中於少數的企業，威脅巿場自由與公平競爭的可能，進而損害消費者權益。主管機關的管制方法如何與時俱進，才能在促進產業創新的同時，也能兼顧自由和公平的競爭，成為各國競爭法機關討論焦點。

政府相關單位的態度上，勞動部長何佩珊今年10月在外送平台與外送員對於運費等相關爭議中，則是明確表示已正式發函公平會表達反對併購意見，並要求公平會討論前要通知勞動部。

另一方面，各方專家與業界在過去多場座談會或研討會中也表達了意見，甚至呼籲政府應制定相關法規，以確保市場公平競爭，同時保障消費者、外送員、餐廳業者的權益。

其中，勞動部曾在今年舉行的協商會議中召集Uber Eats、foodpanda代表及外送產業工會，就Uber Eats併購foodpanda可能對外送員權益的影響進行討論，當時針對外送產業權益促進聯盟提出的七大訴求展開協商的內容，包括：停權機制透明化、報酬計算方式公開、訂定定型化契約、全時段保險保障、合理抽成上限，以及改善平台點餐與客服服務。

在今年8月的一場「Uber Eats（吃）熊貓行不行？」研討會中，這起併購案則是吸引專家學者與法律界人士關注市場壟斷風險，與會者也提出了關鍵憂慮，例如，外送員報酬降低、餐廳抽成費用增加，甚至消費者面臨價格上漲與服務選擇減少的可能性。

高雄市電子商務協會在9月舉辦的數位壟斷研討會上，多位專家學者在討論Uber Eats併購foodpanda的影響時，也提醒了數據壟斷可能帶來的風險，像是抑制創新、侵害用戶隱私，以及對中小企業帶來的競爭壓力，呼籲公平會應強化監管數位平台的權限和資源，政府應盡速制定專法，促進公平競爭的市場環境。

整體來看，學者專家在民間的研討會或座談會中所發表的解析與擔憂，焦點集中在市場壟斷風險、消費者利益、外送員權益等議題，甚至有呼籲政府制訂相關法規的建議，顯示各界持續高度關注Uber Eats與foodpanda的併購案。這起併購案的成敗對於台灣數位經濟生態系是否會產生新影響，就看公平會在正式受理申請後怎麼走下一步。