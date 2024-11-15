漁船航跡詭異！竟是擱淺淡水河中　海巡緊急救援...8船員脫險

記者戴上容／新北報導

昨天（14日）凌晨時，淡水河海面有1艘漁船航跡異常，海巡署上前發現「新〇海16」漁船擱淺於沙崙海水浴場距岸約300公尺處，船上8 名人員(1名本國籍、7名印尼籍)待援，海巡人員順利將船上8名人員全數成功接駁返回淡二漁港，後續監控「新」船擱淺海域，所幸並未發現油污染，已由漁業署透過漁業電台廣播，提醒附近來往船隻注意航行安全。

當時，海巡署第三巡防區指揮部正在監控海域，發現一艘漁船航跡異常，派員現場察看，確認「新〇海16」漁船擱淺於新北市沙崙海水浴場外海約300公尺處，船上包含1名本國籍船員與7名印尼籍船員，共計8人，需要救援。



第三巡防區迅速調派北部分署第八岸巡隊救生艇及艦隊分署第二（淡水）海巡隊巡防艇，全速趕赴事發海域。海巡人員於黃金救援時間內，成功將船上8名人員全數接駁至安全地點，並護送至淡二漁港，無人員傷亡。

目前，海巡單位持續監控漁船擱淺海域，尚未發現油污染情況。另由漁業署透過漁業電台廣播，提醒鄰近船隻注意航行安全，避免意外發生。

海巡署呼籲，若於海域或岸際發現救生救難需求或民眾需協助情況，可立即撥打海巡署24小時免費報案專線「118」，海巡署將以最快速度提供協助，全力守護民眾生命與財產安全。