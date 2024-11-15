AV女優「曾是日本籃球代表候補」！超狂運球上籃　震撼600多萬人

▲AV女優辻井穗乃果曾被選為籃球代表候補，親曝下海原因。（圖／攝自辻井ほのか的推特）



記者張鈜閔／綜合報導

身高172公分、擁有H罩杯、驚人長舌的日本AV女優辻井穗乃果(辻井ほのか)，日前在X(前推特)上傳一支自己在打籃球的片段，並發文表示「不相信我曾是日本代表候補嗎？」影片中她穿著高跟鞋，行雲流水的背後運球上籃迅速引發網友熱議，影片超過600多萬次觀看。

原來辻井穗乃果近期接受《日刊SPA！》專訪時透露，自己從國小就開始進行籃球訓練，也是從那時開始，她的身高有驚人成長，穗乃果透露自己打的位置是「後衛」，更曾被選為日本代表的候補，但高中後決定停止打籃球，因為「像普通的女生那樣生活」，也曾自我懷疑「身高這麼高，對於一個女生來說，真的好嗎？」

辻井穗乃果透露高中畢業後努力考上美容師執照，就這樣做了6年，至於為什麼後來成為了AV女優？她則坦承「就是沒錢」，美容師每個月收入只有「10萬日圓(約2萬868台幣)」左右，薪水真的太低，加上需要用車、一把好的剪刀、房租，基本上完全不夠用，債務越來越多，才毅然決然踏入AV界。

▲身高172公分的辻井穗乃果擁有H罩杯姣好身材。（圖／攝自辻井ほのか的推特）

穗乃果曾在2023年出了一個重大車禍，不僅頭部、鼻子骨折，臉部還遭受重創縫了15針，原本以為將就此引退，所幸經過了3個月的治療順利康復，重返工作岡位，甚至還因此修復了與家人間的關係，原本因為從事AV女優幾乎和家人斷絕聯繫，但在住院期間，全家人還是跑來探望她，媽媽還心疼表示「妳這孩子真是！」，順利與家人和解。