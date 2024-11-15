薄瓜瓜情定醫院千金！護理師證實來台健檢：人長得帥又客氣

▲前中共政治局委員薄熙來的兒子薄瓜瓜將成為台灣女婿。（圖／微博）

圖文／CTWANT

中國前重慶市委書記、前中共政治局委員薄熙來的兒子薄瓜瓜，傳出即將成為台灣女婿，迎娶羅東博愛醫院創辦人許文政孫女，而薄瓜瓜於13日凌晨低調抵台，他此行的目的是為了提親，也順便在羅東博愛醫院做健康檢查。據了解，薄瓜瓜到羅東博愛醫院健檢時立即引起一陣轟動，因為幾乎全院都知道他將成為創辦人的孫女婿。對此，目擊薄瓜瓜的護理師表示，本人不但長得帥，且人也很客氣。

薄瓜瓜與許文政孫女是在國外留學期間認識，交往後並決定步入婚姻，薄瓜瓜於12日凌晨0時許，持英國護照從加拿大溫哥華出發，在13日凌晨低調抵台，15日一早前往宜蘭羅東許家提親後，隨即於上午8、9點左右到羅東博愛醫院健檢，檢查約在中午前完成，薄瓜瓜就離開宜蘭。據三立新聞網報導，薄瓜瓜今天到醫院健檢，目擊薄瓜瓜健檢的護理師證實此消息，說薄瓜瓜不但長得帥，且人也很客氣，讓人有不錯的第一印象。

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然而，由於其身分敏感，入境後國安單位也就立刻掌握，甚至傳出驚動我國國安單位，國安局今日則表示，本局依法統合國安單位，掌蒐境外人士來臺違異常動態，即時提供權責機關參處，對個案不予評論。

75歲的薄熙來曾任中國前重慶市委書記、前中共政治局委員，他是中華人民共和國開國元勛、國務院前副總理薄一波的次子，曾被視為有潛力晉升領導人之一的熱門人選，與現任中國國家領導人習近平是角逐大位的對手，然而2012年受王立軍事件影響，2012年3月15日，薄熙來被解除中共重慶市委書記職務，同年4月10日被停止中共中央委員和政治局委員職務，接受中共中央紀委調查，並於同年9月28日被開除黨籍，隨後被調查、定罪，目前於秦城監獄服刑。

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