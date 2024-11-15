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天兔環流重整中　鄭明典：不一定走登陸往東路線

▲▼颱風。（圖／鄭明典臉書）

▲颱風最新位置。（圖／取自鄭明典臉書）

生活中心／綜合報導

天兔颱風陸上警報持續發布，今日是關鍵轉向時間點。前氣象局長鄭明典表示，天兔環流重整中，由於移動速度持續減緩，預報路徑已經逐漸反映，天兔不一定會走登陸往東的路線。

根據氣象署觀測，天兔上午9時的中心位置在鵝鑾鼻的南南西方約 190 公里之處，以每小時11轉8公里速度，向北轉東北進行，近中心最大風速每秒 30 公尺，相當於 11 級風，瞬間最大陣風每秒 38 公尺，相當於 13 級風，七級風平均暴風半徑120公里。

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鄭明典在臉書指出，「萬宜長大了，天兔環流重整中！」天兔雲系部分影響台東和屏東陸地，由於天兔的移動速度持續減緩，預報路徑已經逐漸反映，根據氣象署的說明，「天兔不一定會走登陸往東的路線，持續看下去！」

▲▼天兔颱風影響。（圖／氣象署提供）

▲天兔颱風路徑預測。（圖／氣象署提供）

氣象署簡任技正伍婉華上午說明，天兔颱風減弱為輕颱，速度放慢轉向，暴風圈已抵達台灣南方近海，預估暴風圈今日深夜將碰觸恆春等南方陸地，明日傍晚後登陸，可能在台灣上空或出海後減弱為熱帶低壓。

伍婉華表示，秋颱路徑變化比較多，全世界對颱風到明天清晨路徑指引趨於一致，但之後轉向東北或通過台灣上空，或向西南方移動等路徑，仍有不確定性，天兔颱風到西南部海面停滯，若結構減弱較多，將往西南移動，颱風強風侷限偏南端陸地，台東、恆春降雨明顯。

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