流感疫苗打氣少50萬人！疾管署催打「長幼2族群」祭院所獎勵金

▲流感疫苗施打，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年公費流感疫苗受到連續颱風假、國光疫苗變色事件等影響，全國接種數比去年同期降1成，相當於減少50萬人。疾病管制署今（15）日宣布，即起實施院所獎勵計劃，針對65歲以上長者、學齡前幼兒2族群，每接種一劑疫苗可在接種處置費之外，增給50元獎勵金，且若該縣市在長者幼兒接種率達標之後，還會加碼給獎勵，時間將持續至年底。

疾管署監測顯示，今年流感季從10月1日開始短短一個月，疫情雖然還沒進入流行，但重症死亡數已經雙創10年新高。副署長羅一鈞表示，公費流感疫苗從10月1日開打，截至11月14日的全國接種數為488.5萬，較去年同期537.8萬減少近一成（9.2%）、少49.3萬人；長者、幼兒屬於流感高風險族群，擔心這2族群接種率不足，首度祭出公費流感疫苗額外獎勵措施。

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疾管署今日發布醫界通函指出，研究顯示醫事人員的態度與鼓勵，是民眾接種流感疫苗最關鍵因素，疾管署特規劃實施「113年提升長者及幼兒公費流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」。

羅一鈞說明，為鼓勵合約醫療院所協助推動長者及學齡前幼兒接種流感疫苗實質付出辛勞，除原來提供接種服務每劑次100元接種處置費外，自113年11月15日起至113年12月31日止，每接種1劑次長者或幼兒，再額外給予50元獎勵。

此外，當某縣市之長者接種率達50%或幼兒接種率達60%，自達標之隔日起，該縣市達標族群之接種獎勵，會提高至每劑次75元，或全國長者或學齡前幼兒至少接種1劑之接種數達200萬人或50萬人，則自達標之隔日起，達標族群之接種獎勵，全國皆提高至每劑次75元。

截至11月14日統計，全國長者接種數約168萬人(未達200萬人)，僅連江縣之長者接種率已達50%符合提高獎勵條件，全國幼兒至少1劑之接種數約44萬人(未達50萬人)，已有3縣市(連江縣、基隆市、嘉義縣)之幼兒至少1劑接種率達60%符合提高獎勵條件。

疾管署醫界通函說明，本獎勵計畫將於114年1月5日後依各合約院所上傳至全國性預防接種資訊管理系統(NIIS)之接種資料進行審核及結算，並函請中央健康保險署協助撥付獎勵金予各合約院所。並強調，院所獎勵金應有80%分配予相關醫師、護理師、藥事、行政等實際執行接種作業人員。