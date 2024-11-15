和本土牙醫激論2hrs！邱泰源：偏鄉計畫不能停「暫不納國外學歷」

▲衛福部長邱泰源（左）和本土小牙醫聯盟開會談波波醫師爭議，理事長黃映綺（右）不斷質疑偏鄉計畫。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

波波醫師續燒！衛福部今（15）日上午急找反對波波牙醫的本土小牙醫會談。經過2小時激烈討論，針對被質疑「淪為開後門」的偏鄉計畫，部長邱泰源直言，優化偏鄉計畫不是只有牙醫，是全面性的，這部分不能停，但是在牙醫部分，一定會落實本國學歷畢業生優先，若實施兩年後人力仍有不足，再來討論是否開放國外牙醫投入，要改變一定會溝通。

波波女醫鬧出人命遭起訴後，台灣學生赴波蘭就讀醫學院爭議再次受到關注，連賴清德總統都出面表態，衛福部13日也特別開記者會說明，不過反對波波牙醫的本土小牙醫聯盟仍表不滿，並揚言上街遊行抗議。

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衛福部今日找本土小牙醫聯盟就「反密醫、反特權、反對24億偏鄉計畫」遊行訴求開會面對面溝通，台灣基層牙醫師協會暨本土小牙醫聯盟理事長黃映綺一行人上午9點30分抵達與次長周志浩展開討論，邱泰源則稍晚抵達。

黃映綺會中不斷質疑，衛福部拿24億元的「假偏鄉計畫」拿來幫助波波牙醫實習、訓練波波，且擔心會繞過現行每年限額50人的機制，增加波波醫實習名額。

衛福部回應，「優化偏鄉醫療精進計畫第二期(113-116年度)-充實在地牙醫醫療量能計畫」，將以國內55個無牙醫鄉鎮為限，且相關費用並非僅用於訓練，還有包含人力派駐支援獎勵、補助偏鄉院所設備充實等。而在歷經2小時激烈討論後，才有初步結論。

邱泰源會後重申，會落實日前公告，選配分發名額50名不會提高、施行細則國外學歷審查會更嚴格，至於偏鄉計畫，政策上不是只有牙醫，是整體、多面向的，相關計畫不能停，但是牙醫部分會限制在無牙醫鄉鎮，並以本國學歷畢業生充實偏鄉地區人力為優先，也鼓勵本國牙醫人力下鄉。

偏鄉計畫目前還在籌備，預計明年開始陸續有人力投入。邱泰源說，會先實施兩年來評估成效，如果後續還是有人力不足等情況，會再來評估是否開放國外牙醫學畢業生投入，且一定會秉持公開透明原則，與本土牙醫等團體完成溝通再做決定。邱泰源認為，政府已經表達最大誠意，後來和本土牙醫團體的互動也不錯，後續會繼續努力，讓各界放心。