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失散兄弟？多明尼加投手「激似林凱威」　網笑翻：裝上鬍子去別隊

文／CTWANT

世界棒球12強錦標賽B組預賽，中華隊昨（14日）晚對上多明尼加隊，由樂天桃猿的投手黃子鵬先發，但他在7局上登板熱身時腳卻突然抽筋，只能退場換上林凱威，最終以2：1取得二連勝，暫列小組第一。有趣的是，就有球迷發現，林凱威與多明尼加的中繼投手洛佩斯（Víctor LÓPEZ）長相十分相似，讓不少網友直呼「疑似找到失散多年的親人」。

首先，中華隊第1戰先以6：3擊退韓國，拿下本屆賽事首勝；第2戰則於14日迎擊多明尼加，對上同是桃猿隊友、來自多明尼加的威能帝。。

3局上半，中華隊先發第9棒「阿坤」江坤宇轟出左外陽春砲先馳得點，以1：0領先多明尼加；而先發投手黃子鵬表現出色，用66球投完6局，更投出4次三振、無安打無失分，但7局上半熱身時突然腳抽筋，退場換上林凱威登板中繼，黃子鵬賽後則向隊友說抱歉。

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8局上半，林立擊出右外野高飛犧牲打，三壘跑者陳晨威成功跑回本壘得分，台灣2：0領先多明尼加；8局下半，中華隊更換投手陳冠偉，在投了1個打席後退場，留下2壘跑者，陳冠宇也接手投球，接連投出2次三振；9局下半，中華隊投手吳俊偉登板關門，由多明尼加隊努涅斯敲出滾地球拿下第1分，最終中華隊以2：1擊敗多明尼加。

有PTT網友轉貼，臉書粉專「愛爾達體育家族」發現，多明尼加的中繼投手洛佩斯與林凱威外表極為相似，讓小編忍不住打趣道「跨海認親……林凱威疑似在台北大巨蛋找到失散多年的親人，一位來自多明尼加，名為Victor Lopez的人，同樣也是打棒球的。」而底下鄉民也紛紛留言「就是本人」、「凱威複製人」、「裁判！可以這樣投了又投、投了又投嗎」、「問卦？裝上鬍子可以去別隊喔？」

仔細觀察2位選手，其實2人的五官及鬍子均有所差異，但2隊的帽子顏色都是藍色，2人也同樣都是捲髮，且脖子左側均有刺青，才讓不少人笑道「他剛上場的時候，我真的以為他是林凱威XDD」、「根本一樣」。

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