　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

▲中共中央軍委主席習近平前往湖北視察空降兵部隊。（圖／翻攝新華社）

▲中共中央軍委主席習近平。（圖／翻攝新華社）

文／中央社

中國國家主席習近平晚間將以視訊方式出席中國在秘魯建造的錢凱港開幕典禮，國安官員表示，該港距離台灣遙遠，直接對台海影響不大，反倒應留意中國接續在全球各地以「一帶一路」名義建港，顯現其地緣政治雄心不止於台灣。

中國國有企業中國遠洋海運集團於2019年開始開發錢凱港（Chancay），是秘魯總統博魯阿爾特（Dina Boluarte）任內的最大的投資項目。外媒形容，錢凱港竣工後將成為南美通向亞洲的門戶，這可能挑戰美國在資源豐富的「後院」當中的影響力。

習近平今天飛抵利馬，他晚間將在總統府以視訊方式，出席錢凱港開幕典禮。

國安官員分析，習近平今天展開對秘魯國是訪問，錢凱港位在利馬北邊，是中國遠洋集團承包建設，照理說活動揭幕，「他應該本人跑去才對，結果他沒去」。

國安官員表示，先前中國在巴基斯坦建港也曾引起反抗，而錢凱港落成後，中國經營至少30年，若沒問題可無限期延續；但照過往案例，往往建港後，當地政府就倒台，現在巴基斯坦也欠下鉅款，秘魯極有可能面臨相同命運，博魯阿爾特原先民調還有5%，今早只剩下3.7%。

此外，建港過程破壞生態當地居民生活，已遭當地居民嚴厲抗爭，「他用遠距方式進行開幕典禮，說實話本身有點諷刺（ironic）」。

國安官員指出，中國在全球各地重要地點都有建港，且為深水港，具地緣政治擴張意義，換言之，中國不單單打壓台灣，其中國地緣政治企圖心已延伸到南美大陸。

時任美軍南方司令部司令李察遜（Laura Richardson）曾在5月警告稱，中國可能會利用錢凱港進行軍事用途。對於是否影響台海安全，國安官員表示，錢凱港距離台灣遙遠，直接對台海影響應不大，但中國花費鉅額在中南美、非洲、歐洲南部港口取得經營權，凸顯這是一種全球佈局雄心，值得他國警惕。

國安官員強調，中國地緣政治野心不止於台灣，全球其他國家也許認為台海現在「沒什麼事」，但中國的灰色侵擾頻繁，每天都有飛機飛越中線，對台灣是立即威脅。

國安官員提到，中國與俄羅斯今年共演、共巡次數頻繁，今年還共巡到北極，顯然別有目的，等錢凱港開始運作，未來中國海警船也可能共巡到南極，總歸而言，中國「一帶一路」發展經貿關係同時，也在延伸軍事力量。

國安官員說，對習近平來說，台海只是實現中國夢第一步，「我們從不懷疑他對台海軍事企圖的野心」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
LIVE／天兔明午「暴風圈觸陸」　氣象署最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

他闖大學男宿舍「偷拍洗澡」只為傳給女友欣賞　影片多達200GB

床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！　丈夫回應：考慮到經濟狀況

廣東16歲中學生研發火箭？　公眾號「小喇叭」幫推逆天簡歷

「跑不動了！」全紅嬋減重畫面曝　陳若琳：回到巔峰需半年

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因

地溝油惡夢再現？　成都餐館驚見撈垃圾桶餿水油販賣

全紅嬋展開減重訓練！　她坦言：有時「不喜歡被叫天才」

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

胡宇威誇陳庭妮「手銬戲」好可愛　看她《影后》跟兄弟滾床：好怪XD

第25號颱風「天兔」逼近　下午陸警不排除貫穿北上

天兔減速跑不動！估15日午後北轉　「可能滯留消散」豪雨彈灌2地區

騎士載妹擠車道遭挨罵「X北」　秒爆氣追上怒吼：撞到了嗎？

天兔路徑更偏西「不排除登陸」　北東防共伴效應雨下到發紅

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

她模仿李子柒「學到底」也停更3年　最新影片曝網笑：有學但不多

他闖大學男宿舍「偷拍洗澡」只為傳給女友欣賞　影片多達200GB

床上功夫了得？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」...疑是粉紅收屍隊

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！　丈夫回應：考慮到經濟狀況

廣東16歲中學生研發火箭？　公眾號「小喇叭」幫推逆天簡歷

「跑不動了！」全紅嬋減重畫面曝　陳若琳：回到巔峰需半年

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會曝「沒辦法開罰」原因

地溝油惡夢再現？　成都餐館驚見撈垃圾桶餿水油販賣

全紅嬋展開減重訓練！　她坦言：有時「不喜歡被叫天才」

細長彩虹-9翼展25米　中國不排除再推體型更大無人機

玉山投資趨勢論壇　聚焦解析全球經濟趨勢

回不去了！　民眾黨的光頭黨主席

Fed放鷹！美股跌207點　川普交易降溫「特斯拉」跌5.77％

厚鬆餅堡登麥當勞早餐熱量第3名　營養師揭20款早餐熱量排行

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

天兔颱風不再頑強！　專家：宛如山陀兒翻版

天兔減為輕颱！估明天「中心登陸」後灰飛煙滅　最快明晚解海陸警

福斯新聞：預計川普很快會指派烏克蘭和平特使

台中霧霾籠罩天空一片灰　醫生曝一場景嘆：沉默之丘在台灣上演

原住民諧音梗講地名由來！　豐濱鄉=這裡人把冰箱封住

大陸熱門新聞

她仿李子柒也停更3年　最新影曝網笑

他闖男宿偷拍洗澡　只為傳給女友欣賞

全紅嬋跳洗腦神曲《APT.》！

25歲女懷「9胞胎」…決定減胎！

粉紅收屍隊？女子3任70歲尪皆「興奮身亡」

網傳「大亞灣核電站爆炸」　詭譎紅色煙霧中帶火光

前艦長淚讚中共軍武強！陸委會認罰不了

陳若琳：全紅嬋回到巔峰需半年

柳州爆女子遭當街性侵！警方回應了

25歲女懷上「9胞胎」！

公眾號「小喇叭」：16歲學生研發火箭

大陸國腳遭爆「玩母女丼」！正妹氣炸全說了

將與殲-35同上航母　殲-15T已具備起降福建艦能力

習近平出席秘魯開港典禮　國安官員：地緣政治野心不止台灣

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

天兔又變慢了　路徑西偏「更晚觸陸」

不斷更新／天兔逼近台灣　22縣市停班課一次看

Twitch超兇正妹宣布加入啦啦隊　粉絲朝聖

LIVE／天兔明午暴風圈觸陸　氣象署最新說明

阿堂鹹粥賣1片虧1片？二代：當初說錯

保時捷嘉義墜海　花內褲駕駛站車上待援

天兔要來了　6地區暴風侵襲率達80%

賀棒球二連勝！超商再祭買1送1

每天2杯手搖飲！男大生突「啪一聲倒地」送醫

老公說很忙！「LINE開1功能」顯示偷吃鐵證

天兔詭步最新路徑還在變！紫爆豪雨熱區曝

吃迴轉壽司驚見「整盒鮭魚」！藏壽司回應了

天兔登陸機會大增　氣象粉專曝時間

黃子鵬突然退場！中華隊回報傷況

冠宇拆彈衝下場！隊友虧比跑體能還快

更多

最夯影音

更多

山路衝出公路車三寶逆向！　重機騎士急煞「翹孤輪」險撞

天兔明後天風雨最強 氣象專家：4地停班課達標｜20241114 ET午間新聞

韓國好想贏台灣！韓媒怨「沒電子好球帶」釀台北慘案｜20241114 ET午間新聞

謝盈萱虧薛仕凌「不得平輩緣XD」　楊謹華撒嬌完突摔本子：我加戲！

天后闆妹雙11業績「突破2.6億」　霸氣幫員工爭取加薪...老公秒退群

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

AI洗衣神器 輕鬆解放雙手

三星Bespoke AI智慧洗衣機自動調整模式，免晾衣，遠端操控輕鬆搞定日常洗衣家務！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面