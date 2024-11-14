柯文哲「大光頭」現身北檢　命理專家：穿黃衣效果更好

▲前台北市長、民眾黨主席柯文哲頂個大光頭現身北檢。（圖／民眾提供）

圖文／CTWANT

前台北市長、民眾黨主席柯文哲因涉京華城案遭羈押禁見，北檢13日提訊柯進行調查，豈料柯文哲竟頂個大光頭造型現身，讓在場媒體都傻了眼，引起熱議。對此，國際天星命理風水專家邱彥龍表示，不清楚柯P剃光頭的動機，但民間有剃頭轉霉運的做法，加上他又穿黃色囚衣，有減輕負能量的功效，擺脫霉運的糾纏。

據中時新聞網報導，邱彥龍表示，易經稱「髮為血之羽」，是身體的一部份，藏有個人的能量場，若人正處於負能量，將其去除則有助於能量交換，而剃頭去霉運的做法由來已久，例如生基造運法，是蒐集人的毛髮或指甲、衣物作法，來幫體弱的人增強運勢。

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邱彥龍說，柯P頂大光頭，又穿黃色囚衣，這種組合也能起若干作用，易經有「黃裳元吉」的說法，意指穿黃衣大吉，從剃光頭到穿黃色衣服，也許能為柯P加強信心，藉此擺脫霉運。

邱彥龍強調，該種轉運方法多有時效性，並不是剃了光頭一次，從此就能轉運到底，因人的毛髮剃掉後，仍會繼續長，若要扭轉負能量，除了剃光頭，也可選擇陽氣最旺的午時（11-13時）沐浴，或帶有香氣的紅包袋（男左女右）放入口袋7天，若超過此天數，則可更換紅包袋或紅包袋再噴香水，就可延續化煞的功效。

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