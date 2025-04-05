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台積電救英特爾方法只有1種？　分析師曝關鍵：否則白搭

▲▼台積電。（圖／路透）

▲台積電。（圖／路透）

記者葉國吏／綜合報導　

外媒報導，英特爾初步同意與台積電成立合資企業，將由英特爾和其他美國企業持股過半，而台積電持股20%。針對此消息，天風國際證券分析師郭明錤透露成功關鍵。

郭明錤在社群平台X發文指出，市場上有關台積電協助英特爾的傳言可能會持續下去。他強調，台積電在先進節點（生產良率）的優勢，來自於員工管理、組織文化、設備和材料採購、專利和技術路線圖規劃、市場情報及客製化服務等多種因素，而這些並不是透過設備採購或技術轉移就能輕易複製的。

郭明錤表示，若要台積電協助英特爾提高產量，無論是透過諮詢、股權投資、合資或其他方式，成功都取決於台積電是否能夠掌握對英特爾的管理控制權並實施其管理模式。若無法達成這一點，這項合作將會是耗時且耗力的工作，且失敗機率很高。

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